Um estudante brasileiro está desaparecido há uma semana na Irlanda

Um jovem brasileiro que estudava em Dublin, capital da Irlanda, está desaparecido desde a semana passada. O sumiço foi confirmado nesta terça-feira (13) ao portal de notícias UOL pelo Itamaraty, que informou estar acompanhando as investigações conduzidas pela política irlandesa e prestando o devido apoio à família.

Caique Trindade de Oliveira, 24 anos, foi visto pela última vez no dia 6 deste mês, quando deixou sua casa em Clondalkin, no subúrbio de Dublin. Sua carteira foi encontrada no dia seguinte pela polícia em um hipermercado próximo. Segundo sua mãe, Valclecia Trindade, ele é designer gráfico, gosta de ler bastante e chegou à Irlanda em fevereiro para estudar inglês pelo período de seis meses – após pedir demissão da empresa onde trabalhou por quatro anos.

“A gente se falava todos os dias. Um dia ele me ligou, a gente estava conversando e um dos colegas disse que ele não estava bem, que ora tava rindo, ora chorando. Meio desorientado”, disse Valclecia ao UOL pelo telefone. No momento da conversa eram 23h em Dublin (20h, no horário de Brasília-DF) e ela estava na delegacia aguardando notícias.

Valclecia decidiu viajar à Irlanda após ouvir que o filho estava se comportando de maneira estranha – mas apenas ficou sabendo de seu desaparecimento ao chegar ao país. “O Caíque tem um comportamento normal. Não tinha essa mudança de humor. Não surta assim de uma hora pra outra. Quando os colegas disseram que ele estava tendo um surto, aí eu fiquei preocupada e imediatamente providenciei minha vinda pra cá”, disse.

Desde então, ela está hospedada na mesma casa em que o filho morava com outros cinco brasileiros, todos no país para aprender inglês, e tem recebido ajuda da comunidade brasileira na Irlanda. O apoio vai desde auxílio com traduções até a distribuição de milhares de cartazes pelos arredores de onde Caíque morava. Uma mensagem feita pela mãe no Facebook relatando o caso já teve mais de 20 mil compartilhamentos desde que foi postada, na madrugada de domingo (11) para segunda-feira (12).

A passagem de volta para o Brasil de Valclecia estava comprada para esta quarta-feira (14), mas ela cancelou o retorno e conseguiu uma prolongação de seu visto de permanência junto ao consulado. Agora ela tem uma autorização para ficar seis meses. “Espero não precisar disso tudo”, diz.

Leia abaixo a íntegra da postagem da mãe de Caíque no Facebook:

“Prezados, Eu, Valclecia Trindade, venho a público anunciar o sumiço do meu filho Caique Trindade de Oliveira, em Dublin, capital da Irlanda, desde o dia 06 de março de 2018. Em fevereiro deste ano Caíque mudou-se do Brasil para Dublin com o objetivo de trabalhar e estudar. No dia 06/03 ele saiu de casa, no bairro de Clondalkin, às 10:00 da manhã e não retornou. Fui informada de seu desaparecimento pelos colegas com quem dividia o apartamento. Sua carteira com dinheiro, cartão de crédito e LeapCard foi encontrada no dia 7/03 em um mercado da rede TESCO próximo a casa em que estava morando. Eu e meus familiares estamos em contato com a polícia local que tem prestado total apoio em nossa busca. Já entramos em contato com a embaixada e as mídias irlandesas, porém ainda não obtivemos nenhum retorno. Estou na Irlanda para acompanhar as buscas desde o dia 7. Caíque que tem 24 anos, mede 1,80m de altura, é moreno, estava vestindo calça jeans, blusa preta, casaco preto e um tênis preto da marca ADIDAS; levando apenas 2 salgados e uma garrafa de água e sua carteira. Embora esteja de óculos na foto, seus óculos foram deixados no apartamento neste dia, portanto ele está sem óculos. Por favor, me ajudem a divulgar estas informações. Estou aflita para encontrar meu filho e levá-lo para casa! Obrigada!”.

