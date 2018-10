Um estúdio de TV foi evacuado nos Estados Unidos após uma ameaça de bomba

O estúdio de televisão do canal WNYT, uma afiliada da rede de comunicação NBC no condado de Albany, no Norte do Estado de Nova York, Estados Unidos, foi evacuado nesse domingo devido a uma ameaça de bomba. De acordo com a emissora, por meio de seu perfil no Twitter, o aviso foi recebido por telefone na redação e, em seguida, a empresa notificou s autoridades de segurança.

Por volta das 13h30min (horário de Brasília), o canal usou a sua página para informar que o prédio havia sido liberado após inspeção pelos peritos da polícia. “A nossa equipe já retornou para dentro dos estúdios”, ressaltou a postagem.

Sequência

O incidente ocorreu dias depois do envio de 13 pacotes-bomba a várias personalidades do Partido Democrata (a exemplo do ex-presidente Barack Obama e da senadora Hillary Clinton), bem como ao ator Robert de Niro e ao megainvestidor George Soros, todos críticos do presidente Donald Trump.

Todos os embrulhos foram interceptados pela polícia antes de chegar às mãos dos destinatários. Um embrulho também foi enviado à rede de rede CNN em Nova York, cujo prédio precisou ser evacuado.

Segundo o FBI, os pacotes encontrados até o momento “potencial destrutivo”, mas o conteúdo não foi detalhado. Andrew Cuomo, governador de Nova York, a cidade que registrou a maioria dos casos, disse à imprensa que todos os artefatos eram “bombas capazes de detonar”. Peritos ouvidos pela agência Reuters disseram que os artefatos, embora rudimentares e construídos a partir de instruções na internet, poderiam matar.

Identificação

Ao menos um suspeito, identificado como Cesar Altieri Sayoc, 56 anos, apoiador de Trump, foi vinculado à remessa do material. Ele foi detido na cidade de Aventura, na região Sul do Estado da Flórida, na última sexta-feira, no estacionamento de um shopping center em Plantation.

De acordo com informações da própria CNN, Sayoc já foi interrogado pelo FBI (a polícia federal norte-americana). Os investigadores chegaram ao seu nome a partir de evidências de DNA recolhidas no pacote e no dispositivo. No mesmo dia, a imprensa do País divulgou imagens de agentes em revista a uma van branca que seria do suspeito: nos vidros do veículo, dezenas de adesivos enaltecendo o Partido Republicano (de Trump) e muitas bandeiras dos Estados Unidos.

Ainda não se sabe a motivação por trás dos atos (ao menos oficialmente), mas o FBI trabalha com a hipótese de que se trate de uma ação de cunho político. Também não foram identificados, até o momento, eventuais cúmplices de Cesar Sayoc.

