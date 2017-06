Um estudo apontou Neymar como o jogador mais valioso do planeta

O atacante Neymar é considerado o jogador mais valioso do mundo. A conclusão foi feita pelo Centro Internacional de Estudos do Esporte, na Suíça. Para se chegar a essa decisão, o grupo de estudo levou em consideração a idade, o potencial de mercado, o clube que o atleta defende, e informações dos contratos em vigência.

Neymar tem valor de mercado de 207 milhões de euros (R$ 761 milhões). O meia Delle Alli, do Tottenham é o segundo com maior valor estipulado: 155 milhões de euros (R$ 570 milhões). O atacante Harry Kane, Também do Tottenham, aparece em 3º (153,6 milhões de euros, R$ 565 milhões).

Pesaram em favor dos dois atletas do Tottenham o fato de eles atuarem na Premier League, a liga nacional mais valorizada da Europa. Líder do ranking no ano passado, Lionel Messi caiu para quarto. Antoine Griezmann aparece en quinto, com Luis Suárez, em sexto. Cristiano Ronaldo aparece em 11º lugar.

Outros brasileiros que aparecem são Fabinho (Monaco) aparece como o 55º jogador com maior valor de mercado (60,2 milhões de euros); Marquinhos (PSG) é o 61º da lista; Douglas Costa (Bayern) aparece em 83º, e Willian (Chelsea), em 84º do ranking.

Neymar fala de Bruna Marquezine em jogo da NBA

Em suas férias nos Estados Unidos Neymar marcou presença no segundo jogo da final da NBA entre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers, na Califórnia, no dia 4 de junho. Em entrevista à TV, o jogador falou sobre o período no país e citou Bruna Marquezine, de quem já declarou estar cheio de saudades. “Vim curtir um pouco aqui em Los Angeles com minha família, meus amigos. Daqui a pouco, minha namorada está chegando também”, disse ele, sorrindo.

A melhor parte ❤️ Entrevista completa do @neymarjr para ESPN 3/3 #NBAFinals #thefinalsnba #sanfrancisco #neymar A post shared by Fada Bruhna 💋🎈 (@fadabrumarquezine) on Jun 4, 2017 at 5:49pm PDT

A declaração de Neymar chamando Bruna Marquezine de namorada levou os fãs do casal à loucura. O vídeo foi publicado por diversos perfis nas redes sociais, que acompanham os passos de “Brumar”. “As inimigas estão pirando com tanto amor”, declarou uma seguidora. “Lindos e apaixonados”, disse outra. “E o sorriso dele ao falar da namorada?”, apontou ainda outra fã.

Neymar e Bruna Marquezine estão contando os minutos para se encontrarem. No mesmo dia do jogo, após o jogador postar uma foto dos dois, a atriz respondeu à postagem. “Estou chegando, pretinho”, escreveu ela, junto com um coração.

Antes de chegar aos Estados Unidos, Neymar esteve no Japão, onde distribuiu autógrafos para seus fãs. Dias antes ele compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram Stories cantando a música “Brilho de Cristal”, do grupo Pixote, e marcou Bruna Marquezine na postagem. Nele, o jogador cantava o refrão da canção: “É o brilho do seu olhar/Que me leva à loucura/Pode ser minha cura/Essa febre de amar/Faz o que quer de mim/Faz um bem, faz um mal/Nosso amor será sempre assim/Um brilho de cristal”.

