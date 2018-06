Um estuprador foi preso dentro de um hospital em Porto Alegre

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na noite de quarta-feira (27), no Hospital Conceição, na Zona Norte de Porto Alegre, um homem condenado a seis anos de prisão por estupro. O criminoso, de 27 anos, estava foragido.

Segundo informações da PRF, os agentes que realizavam policiamento na BR-290, em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, receberam informações de que o foragido viajava em um ônibus em direção a Cachoeira do Sul, no Centro do Estado. O veículo foi abordado em Pantano Grande, no Vale do Rio Pardo, mas o homem não estava no ônibus, pois havia ficado no Hospital Conceição.

Uma equipe da PRF se deslocou até a instituição de saúde e prendeu o criminoso, que acompanhava um paciente. O homem foi conduzido pela BM (Brigada Militar) para a área judiciária e posteriormente encaminhado ao sistema prisional para o cumprimento da pena de reclusão.

Adolescente

A Polícia Civil apreendeu na terça-feira (26) no bairro Funcap, em Cachoeira do Sul, um adolescente de 17 anos por ato infracional análogo aos crimes de estupro e roubo. Com o menor, foram apreendidos um aparelho e dinheiro roubados. O adolescente vestia as mesmas roupas descritas pela vítima do abuso sexual. Ele ainda foi reconhecido por outra vítima como sendo o autor de um roubo ocorrido no domingo (24).

Tortura

Agentes da Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente Vítima prenderam preventivamente, na tarde de terça-feira, em Porto Alegre, um homem de 25 anos suspeito de torturar o seu enteado de 4 anos.

O menino apresentava diversos hematomas pelo corpo e disse ter apanhado do padrasto. A criança revelou que costumava ser agredida com frequência pelo homem. A denúncia foi feita pela proprietária da escola onde o menino estuda.

