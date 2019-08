Um evento oficial do governo gaúcho marcou o lançamento da Expointer de 2019, que começa no dia 24

Nessa segunda-feira, faltando menos de três semanas para a abertura da 42ª Expointer, a Casa da Música da Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) foi palco do lançamento oficial desta edição do evento. Trata-se da maior feira do agronegócio na América Latina e que neste ano será realizada de 24 de agosto a 1º de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Os mais de 140 hectares do local já estão em fase final de preparativos para oferecer mais de 400 atrações, incluindo o melhor da genética agropecuária. Em destaque, exposição (e venda) de animais, máquinas, implementos e itens produzidos pela agricultura familiar e cooperativismo no Rio Grande do Sul.

“A Expointer é o momento mais especial do ano, em que reunimos em um único espaço todo o valor e potência gaúchos para nos lembrarmos da força de nossa economia, bem como do talento e capacidade de nosso povo”, dircursou o governador Eduardo Leite. “Não apenas na produção agrícola e pecuária, mas também na inovação tecnológica e como espaço de apresentação da nossa cultura.”

“Vocês traduziram em canção um pouco do sentimento que temos em relação à Expointer e que nos emociona e certamente nos motiva a enfrentarmos as tantas dificuldades que temos em nosso Estado, especialmente os agricultores que, além da crise fiscal, ainda enfrentam o imponderável do clima”, acrescentou o chefe do Executivo estadual.

Durante a solenidade, comandada pelo ator Jair Kobe com o seu personagem “Guri de Uruguaia”, o grupo Os Provincianos – vencedor do Enart (Encontro de Artes e Tradição Gaúcha) – apresentou danças e músicas que serão reunidas em um disco inteiramente inspirado pela Expointer, com faixas compostas e interpretadas por alguns dos maiores nomes da música tradicionalista. O álbum será lançado durante a Feira.

Economia

Já o titular da Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural), Covatti Filho, mencionou o fato de o setor agropecuário responder por cerca de 40% do PIB (Produto Interno Bruto) do Rio Grande do Sul), fazendo da Expointer uma referência para o País. “A agricultura familiar terá a maior participação de sua história no evento, com 316 espaços de comercialização”, sublinhou.

O setor de bovinos leiteiros terá aumento de 17,6% no número de animais, passando de 334 em 2018 para 393 neste ano. O total de inscrições de ovinos também cresceu (709 para 782). Além disso, Covatti classificou o evento de “um grande palco de debates”, devido à participação de especialistas em discussões de temas como reforma tributária, acordo Mercosul-União Europeia e extinção da necessidade de vacina contra febre aftosa.

“Estamos trabalhando com uma grande expectativa. Tenho certeza de que neste ano vamos superar os R$ 2,3 bilhões em negócios da edição passada e o público de 370 mil pessoas”, projetou o secretário.

Os ingressos devem começar a ser vendidos na semana que vem, mantendo o mesmo valor cobrado na edição de 2018: R$ 13 por pessoa. As estações da Trensurb no Mercado Público, Canoas e São Leopoldo também oferecerão os bilhetes. A programação completa da feira e outras informações podem ser conferidas no site oficial www.expointer.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

