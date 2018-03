Um ex-deputado federal do Paraná foi encontrado morto em um quarto de hotel em Brasília

O secretário de representação no Paraná em Brasília, Luciano Pizzatto, morreu na madrugada desta quarta-feira (21), no Hotel Nacional de Brasília. Ex-deputado federal e estadual, Pizzatto completaria 61 anos na sexta-feira (23). Ele teve um mal súbito pouco antes da 1h desta quarta, no quarto do Hotel Nacional, que fica na Asa Sul, próximo à Rodoviária do Plano Piloto – área central de Brasília.

A informação da morte foi confirmada pela assessoria de imprensa da vice-governadora do Paraná, Cida Borghetti (PP). Pizzatto acompanhava Cida em uma agenda em Brasília. Segundo a PM (Polícia Militar), uma testemunha, que disse estar junto no momento da morte, relatou que ele tinha histórico de problemas cardíacos, que sofria de diabetes e que teve um mal súbito logo depois de deitar na cama.

Ainda conforme a testemunha, Pizzatto caiu da cama, bateu a cabeça na cômoda ao lado e cortou a testa. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado, tentou reanimá-lo, mas não conseguiu.

Em depoimento à Polícia Civil, que fez perícia no local ainda durante a madrugada, a testemunha disse que pediu socorro aos seguranças do hotel. Foi um subgerente quem acionou os militares e o Samu.

Quando eles entraram no quarto, encontraram o ex-deputado “praticamente morto” e tentaram reanimá-lo com massagem cardíaca “por várias vezes”. O atestado de óbito foi registrado pelo Samu e o corpo, encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal).

O hotel em que a morte aconteceu é um dos mais antigos e tradicionais de Brasília, fundado ainda durante a construção da cidade. Até a última atualização desta reportagem, a causa do falecimento não tinha sido diagnosticada. O IML de Brasília informou, pela manhã, que o corpo passou por necrópsia e que não ha via previsão de liberação.

Luto oficial de três dias

O governador do Paraná, Beto Richa (PSDB) decretou, na manhã desta quarta-feira, luto oficial de três dias pela morte de Pizzatto. Ele também determinou que a Casa Militar dê suporte para a liberação do corpo. O velório do ex-deputado, conforme o governo estadual, deve ser realizado a partir das 7h de quinta-feira (22), depois dos trâmites para translado do corpo, na capela do Palácio Iguaçu, em Curitiba. Ainda de acordo com o Governo do Paraná, o corpo de Pizzato, conforme desejo dele, será cremado.

Pela manhã, a vice-governadora do Paraná lamentou, no Facebook, a morte de Pizzatto. “Hoje o Paraná e o Brasil perderam Luciano Pizzatto, um dos maiores especialistas do País em meio ambiente. E eu perdi um grande amigo”, escreveu. O Governo do Paraná decretou luto oficial de três dias pela morte.

Carreira

Nascido em Curitiba (PR) no dia 23 de março de 1957, Pizzatto formou-se em engenharia florestal pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Ele foi deputado estadual por um mandato e federal por quatro legislaturas. Ele também presidiu a Compagás (Companhia Paranaense de Gás).

Especialista em direito socioambiental, publicou diversos trabalho sobre questões de meio ambiente. Pizzatto deixa esposa e três filhos.

