Um ex-presidente do Real Madrid criticou a venda de Cristiano Ronaldo dizendo ter sido um “erro histórico”

Na transferência mais badalada desta janela do mercado europeu de transferências, Cristiano Ronaldo deixou o Real Madrid após nove anos defendendo as cores merengues. A Juventus-ITA desembolsou 100 milhões de euros no pagamento de sua multa rescisória, valor este que foi muito criticado pelo ex-presidente do clube espanhol Ramon Calderón, responsável pela contratação do português em julho de 2009. As informações são da Gazeta Esportiva.

“Estou muito triste que tenham vendido um jogador como Cristiano Ronaldo. É uma pena, com tudo o que me custou sua contratação (em 2009) e o esforço que fizemos para trazê-lo a Madrí. O Manchester United não queria vendê-lo e foi uma negociação muito difícil. É um erro histórico liberá-lo por este preço, porque não existe jogador que marque 60 gols por temporada e valha apenas 100 milhões”, disparou, em entrevista ao diário AS, da Espanha.

Se o atacante de 33 anos saiu “barato” na visão de Calderón, para a Juve, por outro lado, não será tanto. Ao todo, o investimento pelo camisa sete, cuja chegada e apresentação no clube italiano ocorreu nesta segunda-feira, alcançará cerca de 350 milhões de euros (mais de R$ 1,5 bilhão) se somados os valores a serem pagos pela rescisão de seu contrato com o clube merengues, salários, comissões e impostos.

O novo salário de Cristiano Ronaldo, inclusive, fará com que o mesmo se torne o terceiro jogador mais bem pago do futebol mundial. Os ganhos do ex-atleta do Real Madrid, clube que defendeu pelas últimas nove temporadas, só não supera os de Lionel Messi, no Barcelona, e de Neymar, no Paris Saint-Germain.

Decisão fácil

O atual melhor jogador do mundo falou pela primeira vez como jogador da Velha Senhora nesta segunda-feira. Autor de quatro gols na Rússia, Cristiano Ronaldo se disse motivado para fazer história no novo clube, como fez durante toda sua carreira. O craque disse que a Juventus foi a única equipe que fez proposta para contratá-lo junto ao Real Madrid e que não pensou duas vezes antes de mudar de time.

“Foi uma decisão fácil, vendo o poderio que tem a Juventus. É uma das melhores equipes do mundo”, disse CR7 em coletiva. “Sempre gostei de desafios. Estarei muito preparado e as coisas vão correr bem como correram nos outros clubes”.

Agora com Cristiano Ronaldo no elenco, a Juventus não quer ficar, como nas últimas sete temporadas, apenas com títulos nacionais. A Velha Senhora, atual heptacampeã italiana, sonha em conquistar a Liga dos Campeões, torneio em que foi vice-campeã duas vezes nos últimos quatro anos. Mesmo assim, o português não pensa em levantar a “orelhuda”, mas em fazer um bom trabalho no clube e, consequentemente, conquistar títulos.

“A Liga dos Campeões é um troféu que todas as equipes querem ganhar. Vamos lutar por todos os troféus: Campeonato Italiano, Copa e Champions também”, garantiu o atacante. “A Liga dos Campeões é uma competição muito difícil de ganhar. Espero que possa ajudar a Juve, espero trazer sorte a essa equipe. Vamos deixar as coisas correrem no tempo natural”.

Para ajudar a Juve a conquistar títulos, Cristiano aposta no preparo físico como seu grande triunfo. O jogador, de 33 anos, se colocou em patamar superior a outros jogadores de sua idade. “Há jogadores com a minha idade, que vão, com todo o respeito, para países como China, Catar”, lembrou. “Se outros não conseguem chegar [a essa idade] nesse patamar, eu consigo, sou diferente de todos os outros”.

Deixe seu comentário: