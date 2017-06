Um falso cupom do McDonald’s vira isca e mais de 100 mil caem em um golpe aplicado via WhatsApp

A promessa é boa: um cupom de 70 reais para gastar como quiser no McDonald’s. Entretanto, essa mensagem que circula no WhatsApp não é uma promoção real, mas uma armadilha usada por criminosos. De acordo com a empresa de segurança PSafe, mais de 100 mil pessoas foram afetadas em menos de 24 horas. As vítimas são induzidas a fazer o cadastro em sites maliciosos ou a fazer o download de aplicativos que podem infectar smatphones ou tablets. A companhia lembra que o aparelho pode ficar vulnerável, inclusive, a outros tipos de crimes e até mesmo a prejuízo financeiro.

Segundo os especialistas da PSafe, a rápida disseminação da campanha ocorre porque, para validar o suposto voucher, é necessário que a pessoa compartilhe o link com outros dez contatos pelo aplicativo de mensagens instantâneas.

A empresa alerta que os cibercriminosos tiveram o cuidado de desenvolver o golpe com uma identidade visual bem parecida com a usada nas campanhas e promoções oficiais da rede de fast food. Por isso, é mais difícil o usuário perceber que se trata de uma armadilha.

Por enquanto, três domínios maliciosos envolvendo o golpe foram identificados.

“Essa iniciativa adotada pelos hackers visa dificultar a identificação e bloqueio da armadilha”, explica o gerente de Segurança da PSafe, Emilio Simone.

Procurado, o restaurante negou qualquer ligação com o falso cupom que circula no WhatsApp. “O McDonald’s Brasil informa que não tem qualquer relação com a suposta promoção envolvendo o nome da companhia. Tal conteúdo, de origem desconhecida, não faz parte das ações promocionais da empresa. Informamos que só é possível retirar cupons do McDonald’s no site oficial de cupons: http://cupons.mcdonalds.com.br/br ou através do Aplicativo McDonald’s APP”, afirmou em nota.

