Um “feat” para chamar de seu: vans lança quatro modelos de tênis em parceria com Harry Potter

Se envolve Harry Potter, a idade some da identidade! A Vans liberou algumas fotos da coleção de tênis em homenagem à saga, e foi como se tivéssemos sido atingidos por uma poção mágica de rejuvenescimento! Já deu vontade de aproveitar esse friozinho para vestir as clássicas mantas com as estampas das casas de Hogwarts, e, claro, combinar com o par de tênis inspirado na casa preferida. São quatro modelos: um Sk8-Hi da Grifinória, um Era da Sonserina, um Authentic da Corvinal e um Slip-On da Lufa-Lufa.

Já tá sonhando com eles? Então dá uma olhada nas fotos oficiais! Tão lindos que até quem não é “potterhead” vai querer, né!? Mas, calma aí as vendas ainda não começaram. A marca ofereceu uma opção aos fãs, para se cadastrar no site oficial da marca e receber um aviso quando eles estiverem disponíveis! Maravilhosos, né?!

