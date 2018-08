Um feto foi encontrado no banheiro de um avião em Nova York

Equipes de limpeza encontraram um feto no vaso de um banheiro de um avião da American Airlines na manhã desta terça-feira (7), no aeroporto de LaGuardia, em Nova York, nos Estados Unidos. Segundo veículos de imprensa locais, o corpo estava dentro do banheiro da aeronave, um Airbus A321.

Pelo tamanho do feto encontrado, as autoridades norte-americanas estimam que a mãe estava entre o quinto e o sexto mês de gestação. Até o momento, não há detalhes de como o aborto ocorreu. Também não há informação de quem seria a mãe.

Segundo a rede de televisão CBS, um funcionário descobriu o corpo ao notar um emaranhado de papéis acima do normal no vaso sanitário do avião por volta das 8h (de Brasília).

A aeronave havia chegado de Charlotte, no estado norte-americano da Carolina do Norte, na noite anterior. De acordo com o jornal “New York Post”, aquele havia sido o único voo do dia.

O avião estava parado no hangar do aeroporto de LaGuardia, o segundo mais movimentado de Nova York, e não na área de embarque. Por causa da investigação, houve atrasos nos voos relacionados à aeronave da American Airlines.

Companhia aérea: ‘Situação trágica e sensível’

Em entrevista à emissora CBS News, um porta-voz da American Airlines afirmou: “Conforme descobrimos mais sobre esta situação trágica e sensível, nós cooperamos ativamente com o cumprimento à lei nesta investigação”. Ele negou “impactos maiores” na operação da companhia durante os trabalhos da perícia.

O promotor do distrito de Queens, onde está localizado o aeroporto, afirmou que está investigando o fato e que o médico legista fará uma autópsia para determinar como o feto morreu. As autoridades seguem procurando a pessoa responsável por deixar o corpo no local.

Direito ao aborto

O direito constitucional ao aborto nos Estados Unidos e o efetivo acesso ao procedimento podem ser coisas bem diferentes em estados mais conservadores, que impõem uma série de restrições para tentar demover a grávida da intenção de interromper a gestação.

Em Ohio, a mulher pode ser forçada a ouvir os batimentos cardíacos do feto pelo menos 24 horas antes de dar sequência ao procedimento. Em Iowa, decisão judicial de junho suspendeu uma regra que proíbe o aborto após seis semanas de gestação, exceto em casos de estupro, incesto ou risco à saúde materna.

Ao todo, 43 dos 50 Estados estabelecem alguma proibição ao aborto a partir de determinado momento da gravidez, segundo levantamento do instituto Guttmacher. Pela quantidade e tipo de restrições, a organização calculou em 29 o número de Estados hostis ou extremamente hostis à prática, enquanto apenas 12 apoiariam.

Vários Estados determinam que a mulher receba aconselhamento e aguarde por um período antes de dar sequência ao procedimento. Em Iowa, a espera é de 72 horas. Além disso, 37 Estados, segundo o Guttmacher, exigem algum tipo de envolvimento dos pais caso uma menor decida abortar.

A guinada conservadora nos Estados Unidos que levou à eleição de Donald Trump à Casa Branca intensificou o debate e as restrições ao aborto. Foram contabilizadas 401 limitações à prática entre janeiro de 2011 e o fim de 2017.

