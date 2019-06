Um filho da deputada federal Flordelis apontou a mãe e três irmãs como suspeitas pela morte do pai

O depoimento de um dos filhos da deputada federal Flordelis e do pastor Anderson do Carmo, morto no último domingo (16), no portão de casa, em Niterói, pode dar novos rumos à investigação da DH (Delegacia de Homicídios) de Niterói e São Gonçalo. A oitiva do rapaz, não identificado pela polícia, aponta para a possibilidade de que o crime tenha sido cometido em família: a mãe e outras três irmãs podem estar envolvidas, de acordo com ele.

A Polícia Civil segue em busca dos aparelhos celulares de Anderson e de Flávio, que já foram requisitados, mas estão desaparecidos. Flordelis afirma não saber onde está o telefone do marido assassinado. Na última terça-feira, pouco antes da vistoria de homens da Especializada de Niterói e São Gonçalo, objetos foram queimados no quintal da casa da família. A polícia recuperou o que havia sido incinerado para perícia, mas, o que realmente chamou atenção dos investigadores, foi a presença de um edredom com manchas de sangue num dos quartos.

Na segunda-feira (17), no armário de Flávio dos Santos, homens da DH encontraram uma arma que teria sido utilizada no crime. O filho biológico de Flordelis, e enteado de Anderson, assumiu à polícia que praticou o crime, e que deu seis tiros na vítima. Nesta quarta, a Justiça determinou a prisão temporário dele e do irmão, Lucas, de 18 anos, que estava internado no Degase, onde cumpria pena por crime de tráfico. Lucas nega participação. Agora eles respondem pela morte de Anderson.

Flordelis investigada

A polícia apura se o assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido da deputada federal Flordelis teve mais de uma motivação, além de questões familiares, como revelou a delegada Barbara Lomba, titular da DH de Niterói e São Gonçalo.

Todas as pessoas que estavam na casa no dia do crime estão sendo investigadas, inclusive a deputada Flordelis, segundo os investigadores. “Não podemos descartar ninguém que estava próximo da cena do crime. Provavelmente, a motivação do crime é relacionada a uma questão que envolve a família, mas não se sabe de que natureza. Tudo indica que tem relação com as relações familiares, quem convivia com a vítima”, disse a delegada Barbara Lomba. Na quinta-feira (20), a Justiça aceitou o pedido de prisão temporária dos filhos do casal Lucas dos Santos e Flávio dos Santos Rodrigues pela morte de Anderson. Os dois eram apontados como os principais suspeitos e já tinham sido presos no início da semana por possuírem mandados de prisão por outros crimes. Flávio dos Santos confessou o crime e disse ter dado seis tiros no padrasto. Ele disse ainda que irmão Lucas ajudou a comprar arma usada no crime. A assessoria de imprensa da deputada Flordelis negou que ela esteja sendo investigada. “A deputada federal Flordelis recebeu a intimação para depor como testemunha do caso, e não como investigada, porque não está sendo investigada.” Ainda segundo o texto, “os fatos estão sendo apurados”. “Para que não reste dúvida, por favor, sejam específicos no questionar a polícia. A delegada responsável pelo caso, nas entrevistas que concedeu, não especificou e, como se trata de uma parlamentar, com as implicações que se tem, há a necessidade da informação prestada pela polícia ser específica e direta. Por isso, a bem da verdade, reafirmamos com base em todos os fatos e informações específicas que dispomos, que a deputada federal Flordelis não está sendo investigada.”

