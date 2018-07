Um foguete explodiu apenas seis segundos após seu lançamento no Japão

Um foguete projetado por uma empresa privada explodiu exatamente seis segundos após o seu lançamento, na cidade japonesa de Taiki. A explosão do foguete no Japão aconteceu na manhã deste sábado (30). As informações são do portal de notícias IG.

A espaçonave foi construída pela empresa Interstellar Technologies Inc. e chegou a deixar a plataforma, mas sofreu instabilidade logo no lançamento, subiu apenas dez metros e não conseguiu seguir viagem. A explosão de foguete no Japão foi transmitida por uma rede de televisão japonesa que acompanhava o lançamento.

Gravidade

A tentativa de lançamento aconteceu por volta das 5h30min deste sábado em Taiki, ilha de Hokkaido. No lançamento, a espaçonave não conseguiu vencer a gravidade da Terra e foi puxada de volta para a superfície, sendo assim destruída pelo impacto no chão.

Sem tripulação

O foguete não levava nenhuma tripulação. Além disso, ele era controlado a distância. Por esses motivos, a explosão da espaçonave não deixou nenhuma pessoa ferida.

Os espectadores também estavam afastados cerca de 600 metros da plataforma de lançamento da Interstellar Technologies Inc. O público era majoritariamente formado por pais e seus filhos, deixando tristes muitas crianças que foram ao local apenas para acompanhar o lançamento.

Queda e destruição

A empresa, inclusive, busca ser a primeira do Japão a lançar com sucesso um foguete. Para tanto, ela tem investido forte no projeto.

Nas imagens que foram televisionadas é possível perceber que os técnicos se mostraram bastante decepcionados pela rápida queda e destruição do foguete. De qualquer maneira, esses técnicos seguem investigando as causas do acidente.

Problemas no motor

O presidente da Interstellar, Takahiro Inagawa, pediu desculpas a todos os investidores do projeto e ao público que acompanhava o lançamento pelo fracasso. Para ele, a explosão do foguete pode ter ocorrido por causa de problemas no motor.

Segunda tentativa

Essa é a segunda tentativa da companhia de lançar uma aeronave ao espaço. Há quase um ano, na ilha de Hokkaido, foi lançado o foguete de uma etapa MOMO-1. Ele conseguiu atingir a altitude de 20 quilômetros e caiu a 6,5 quilômetros do local de lançamento, no oceano Pacífico. Nesse caso, não foi visualizada a explosão do foguete.

