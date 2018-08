Um fôlego para Santas Casas e hospitais filantrópicos

A medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer na última semana e agora publicada no Diário Oficial representa um alívio para as graves dificuldades enfrentadas pelas Santas Casas e os hospitais filantrópicos que desempenham papel fundamental na rede pública de saúde. Essa rede poderá utilizar 5% dos recursos do FGTS. Como em 2018 tais recursos chegam a R$ 83 bilhões, as Santas Casas e os hospitais filantrópicos devem ter à disposição, em média, R$ 4 bilhões por ano, segundo estima o ministro da Saúde, Gilberto Occhi.

Juros subsidiados para hospitais

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, explica que, hoje, as taxas de juros do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social estão em torno de 18%. A linha de crédito do FGTS, operada pela Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o BNDES terá juros muito menores, de 8,66%. Outro ponto que merece destaque na medida é a ampla gama de possibilidades oferecida para a utilização dos recursos: despesas de custeio, pagamento de fornecedores, compra de equipamentos e até mesmo para rolar dívidas anteriores.

Evento debate a inclusão e convivência das pessoas com deficiência

Presidente da Faders (Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul), Roque Bakof, renovou o convite para a 2ª ExpoTAI, Exposição de Tecnologia Assistiva e Inclusão, destacando alguns temas que serão tratados durante a exposição, que ocorre nos dias 23, 24 e 25 de agosto, no campus da ULBRA em Canoas. O evento ocorrerá no antigo Museu do Automóvel. Um dos temas em destaque, segundo o presidente da Faders, será a convivência, a prática do paradesporto, a cultura e o protagonismo das pessoas com deficiência e as relações em comunidade, que são objetivos da ExpoTAI.

Ditador Maduro cobra do Brasil respeito a direitos humanos

O governo venezuelano divulgou sábado, por meio de sua Chancelaria, um comunicado oficial no qual exige que o governo do Brasil garanta o respeito aos direitos humanos dos venezuelanos que fugiram do desrespeito aos seus direitos básicos, da miséria e da ditadura bolivariana de Nicolás Maduro. A nota da ditadura se dá depois que venezuelanos radicados na cidade brasileira de Pacaraima, foram vítimas de ataques xenófobos e despejos em massa após compatriotas seus terem sido presos depois de assaltarem e ferirem a facadas um comerciante local.

Meirelles x Bolsonaro

No último sábado, a campanha de Henrique Meirelles causou alvoroço entre os seguidores de Jair Bolsonaro ao postar um vídeo criticando o candidato por supostamente incentivar a violência. O resultado: as contas de Henrique Meirelles nas redes sociais foram inundadas com protestos dos fãs (verdadeiros e robôs) do militar. Meirelles manteve o estilo provocador criado por sua equipe e mandou um novo recado bem-humorado para os descontentes com a postagem: “Bolsominions desarmem o coração. Chama o Meirelles”.

