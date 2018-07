Um forte terremoto causou 14 mortes em uma ilha da Indonésia

Um forte terremoto de 6,4 graus na escala Richter deixou a menos 14 mortos neste domingo na ilha de Lombok, na Indonésia, um destino turístico popular da região. Dentre os 160 feridos, oito permanecem em estado grave, conforme os mais recentes boletins oficiais.

O sismo, que também danificou mais de mil residências e derrubou diversos edifícios, foi sentido em uma área ampla do arquipélago, incluindo Bali, onde até o momento não há relatos de perdas humanas ou materiais.

De acordo com dados do USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos, na sigla em inglês), o abalo atingiu uma profundidade de 4,4 milhas (cerca de sete quilômetros). “Terremotos rasos tendem a causar mais danos do que os mais profundos”, ressaltou um comunicado do órgão.

O distrito de Lombok foi o mais atingido, com dez mortes, incluindo de uma mulher estrangeira, proveniente da Malásia, informou o porta-voz da Agência de Mitigação de Desastres da Indonésia, Sutopo Purwo Nugroho.

Segundo ele, ao menos 162 pessoas ficaram feridas, 67 das quais estão hospitalizadas. “O número de vítimas pode aumentar, uma vez que os dados ainda estão sendo coletados em outros locais da ilha”, acrescentou o representante.

Os efeitos do terremoto também abrangeram uma série de apagões nos distritos de East Lombok e North Lombok e um grande deslizamento de terra no monte Rinjani. Em caráter de segurança emergencial, socorristas já coordenaram a evacuação de mais de 800 turistas nessa área montanhosa, por causa de um deslizamento de terra.

A eletricidade também foi cortada nas encostas do monte e em Sembalun, a área mais atingida, uma região pouco povoada e onde o terreno apresenta um predomínio de plantações de arroz, atividade fundamental para a economia local.

A agência de meteorologia e geofísica da Indonésia registrou mais de 130 tremores secundários. De acordo com especialistas, a Indonésia é propensa a terremotos devido à sua localização no chamado “Círculo de Fogo” do oceano Pacífico. Trata-se de um arco com muitos vulcões e encontros entre placas tectônicas.

Geografia

Composto por milhares de ilhas, o arquipélago do país asiático é frequentemente atingido por ocorrências desse tipo, a maioria delas de caráter inofensivo. As autoridades da região, no entanto, acompanham com atenção qualquer atividade sísmica pelo risco de tsunami.

Em dezembro de 2004, um sismo de magnitude 9,1 na Costa Oeste da ilha de Sumatra desencadeou ondas gigantes que resultaram na morte de mais de 230 mil pessoas em vários países voltados para o Oceano Índico. Destes, quase 170 mil viviam na Indonésia.

Deixe seu comentário: