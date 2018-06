Um goleiro egípcio de 45 anos se tornou o jogador mais velho a atuar em Mundiais

Os olhos estavam voltados para o atacante Mohamed Salah, depois de suposta rixa com a federação de futebol do Egito, mas tinha gente do outro lado do campo a fazer história. O goleiro egípcio Essam El-Hadary, de 45 anos, se tornou o jogador mais velho a entrar em campo em Mundiais.

A entidade máxima do futebol confirmou o feito logo após o pontapé inicial de Arábia Saudita e Egito. Ídolo do país, o arqueiro não tem aposentadoria em vista e não se sente intimidado com a idade.

El-Hadary não jogou as duas primeiras rodadas do Mundial, que foi derrotada por uruguaios e russos e perdeu as chances de avançar na competição. O goleiro foi escalado como titular, no lugar do colega Mohamed Elshenawy, no jogo protocolar contra a Arábia Saudita.

Com isso, o egípcio bate o recorde estabelecido em 2014 pelo colombiano Faryd Mondragon, de 43 anos. Durante a partida, o arqueiro ainda pegou um pênalti.

O jogador do Saudi side Al-Taawoun debutou na seleção principal em 1993 e ganhou quatro Copas Africanas das Nações. Foram três títulos do continente consecutivos.

El-Hadary prometeu uma surpresa para os fãs depois do Mundial.

“Eu tenho 45 anos e treinei bem, como um adolescente. Ao trabalhar duro, idade é só um número”, afirmou. No começo da competição, ele disse ainda que tinha a ambição de jogar um grande Mundial com o Egito e que esperava que ele e a sua seleção ficassem pelo menos entre os 16. “Não posso dizer que vou me aposentar do futebol depois”, destacou o goleiro, na época, segundo o “Sun Sport”.

Esperança era Mohamed Salah

A esperança dos egípcios para o Mundial era em cima das atuações de Mohamed Salah, mas a lesão no ombro na final da Liga dos Campeões limitou a participação do astro na competição. Mesmo assim, o atacante marcou dois gols nas duas partidas em que esteve em campo, o que não impediu seu país de sair do torneio sem pontuar.

Após a derrota de virada por 2 a 1 para a Arábia Saudita, em Volgogrado, em que abriu o placar para o Egito em belo gol por cobertura, Salah foi eleito o melhor jogador da partida e agradeceu aos torcedores que apoiaram a equipe irrestritamente.

“Eu gostaria de agradecer a todos que vieram aqui e torceram por nós durante as três partidas. Eu sei que tem sido ruim para eles e tem sido ruim para nós, mas agradeço do fundo do meu coração por eles terem vindo e assistido aos jogos, sempre apoiando. A presença deles significou muito”, afirmou o astro do Liverpool.

Mesmo com a decepção, Salah ponderou o fato de o Egito ter voltado a um Mundial após 28 anos e prometeu o empenho dos jogadores para buscar uma vaga na competição daqui quatro anos, no Catar.

“Eu sei que é difícil, mas fazia 28 anos que não participávamos”, afirmou, destacando ter sido a primeira experiência depois de muito tempo. “Nós todos pedimos desculpas”, concluiu, afirmando que agora o foco é a próxima edição.

O Egito se despediu do Mundial com três derrotas em três jogos, terminando na lanterna do Grupo A da competição, em que o Uruguai se classificou na primeira posição e a Rússia na segunda.

