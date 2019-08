Um grupo de encapuzados matou a tiros cinco pessoas em uma boate na Zona Sul do Estado

Ao menos cinco pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas após serem baleadas em uma boate de beira-de-estrada no quilômetro 191 da rodovia RSC-101, no município gaúcho de Mostardas (Zona Sul do Estado). Segundo testemunhas, a chacina foi cometida por um grupo de encapuzados que disparou de forma indiscriminada dentro do local, por volta da 1h30min da madrugada desse sábado.

Segundo a Polícia Civil e a Brigada Militar, os mortos são três homens e duas mulheres, todos sem antecedentes criminais: Bruna Jaqueline dos Santos Dutra (27 anos), Guilherme Lemos Costa (20), José Antônio Colares Machado (73), Marcelo Marques da Silva e uma mulher ainda não identificada, que chegou a ser conduzida com vida até um hospital da região, onde teve o óbito constatado. A maioria dessas vítimas foi atingida na cabeça.

Já os feridos são dois homens e duas mulheres, transferidos em estado grave para Porto Alegre, a mais de 200 quilômetros de Mostradas. O crime ocorreu durante uma festa no estabelecimento, situado na localidade conhecida como Solidão. Os autores dos disparos fugiram em um veículo, deixando para trás um rastro de muito sangue, espelhos quebrados e marcas de tiros.

No piso da boate estava repleto de cápsulas de pelo menos três calibres diferentes (9, 12 e 40 e milímetros). Até o fim do dia, nenhum suspeito havia sido identificado ou preso e investigadores ainda desconheciam a motivação do ataque, deixando em aberto várias hipóteses, incluindo execução ligada a disputas entre facções. Informações preliminares também dão conta de que os encapuzados levaram pertences das vítimas, tais como documentos e celulares.

Para elucidar o crime, a Polícia Civil pretende localizar e ouvir nas próximas horas a proprietária da casa noturna, de configuração simples e denominada “Boate Solidão” e que estava em funcionamento desde o verão deste ano. De acordo com o delegado-substituto de Mostardas, João Henrique Gomes de Almeida, ela teria também um outro estabelecimento similar na região.

Erechim

Já a 2ª DP (Delegacia de Polícia) de Erechim prendeu em flagrante um homem de 35 anos por homicídio. Ele seria o autor da morte de um homem cujo corpo foi encontrado no interior de uma oficina mecânica, com um corte profundo na cabeça. A porta do estabelecimento apresentava sinais de arrombamento e, após diligências, investigadores acabaram encontrando um pé-de-cabra utilizado para romper a porta de acesso.

Segundo a Polícia Civil, o suposto autor do crime foi encontrado em sua residência. Ele teria admitido a responsabilidade pelo assassinato depois de os agentes perceberem que o seu tênis estava sujo de sangue.

(Marcello Campos)

