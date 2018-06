Um guarda municipal foi preso em flagrante, pela segunda vez, por tráfico de drogas na Serra Gaúcha

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na tarde de terça-feira (05), um guarda municipal por tráfico de drogas em Canela, na Serra Gaúcha. Os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do agente, no bairro Canelinha, onde encontraram pinos de cocaína, balança de precisão, dinheiro e anotações do tráfico.

“Policiais civis prenderam em flagrante um homem em sua residência, na rua Homero Pacheco, na entrada do bairro Canelinha. No local, foram apreendidos pinos de cocaína que seriam vendidos a usuários e uma balança de precisão para pesar a droga”, disse o delegado Vladimir Medeiros.

O indivíduo já havia sido preso na mesma casa, em junho do ano passado, também por tráfico de drogas. O delegado relatou que, desde a prisão anterior, o guarda municipal estava afastado das suas atividades, sem receber salário, em razão de uma decisão judicial.

“As investigações duraram cerca de quatro meses, quando os policiais tomaram conhecimento de que, após retornar à liberdade, o suspeito voltou a traficar, especialmente cocaína, em sua residência”, relatou Medeiros. A casa em que o indivíduo foi preso fica nas proximidades da Escola Neusa Mari Pacheco, o que aumenta a pena para o crime de acordo com a legislação.

A ação integra a Operação Anjos da Lei, da Delegacia Regional de Gramado, que visa combater o tráfico de drogas e o uso de entorpecentes nas imediações de escolas.

Deixe seu comentário: