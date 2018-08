Um helicóptero da Polícia Militar do Espírito Santo caiu com o governador do Estado, mas ele passa bem

Um helicóptero da Polícia Militar com o governador do Espírito Santo caiu, na tarde desta sexta-feira (10), dentro dos limites de Domingos Martins, região Serrana do Estado. Ele não se machucou, segundo a assessoria de imprensa do governo.

A assessoria disse ao portal G1 que, ao pousar, a aeronave bateu na trave de um campo de futebol e caiu. Ainda não há informações se houve erro humano ou falha mecânica. Paulo Hartung seguia para Domingos Martins, onde participaria à noite de um festival de cinema.

O governador está na casa de campo dele, que fica em Arecê, distrito de Domingos Martins.

Quatro militares também estavam a bordo e todos passam bem, segundo a 6ª Companhia Independente, responsável pelo policiamento da região.

O acidente aconteceu na fazenda do Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural), órgão vinculado ao governo do Estado.

O helicóptero que caiu é o Harpia 5, usado pelo Notaer (Núcleo de Operações e Transportes Aéreos).

Anuário de Segurança Pública

Os roubos e furtos de veículos cresceram 65,9% no Espírito Santo em 2017, segundo o anuário divulgado pelo Fórum de Segurança Pública. Ao todo, foram 10.778 veículos furtados ou roubados, uma média de 29,5 veículos por dia. No ano anterior, foram 6.502 casos.

Do total em 2017, 6.079 veículos foram tomados em assaltos, em abordagens com algum tipo de arma ou ameaça. Os outros 4.079 foram furtos, que acontecem sem a presença das vítimas.

O número maior também leva em conta a crise da segurança pública, que aconteceu em fevereiro. Na época, o Sindicato dos Policiais Civis do Estado disse que só entre 4 e 16 de fevereiro foram 921 ocorrências de roubos e furtos.

Entre os muitos casos está o de um empresário de 69 anos que teve o carro roubado duas vezes em um intervalo de quatro horas, em Cariacica. Na segunda vez, o veículo estava do lado de fora da delegacia de Cariacica e foi levado no momento em que a vítima registrava a primeira ocorrência.

O 12º Anuário de Segurança Pública compila dados das polícias de todos os Estados do País e é utilizado como dado oficial, já que o governo federal ainda não tem uma base de informações nacional.

Em julho, o Susp (Sistema Único da Segurança Pública) foi criado e, entre outras coisas, prevê a criação de um sistema de dados unificado entre as forças policiais e entre os Estados, semelhante ao Datasus (do Sistema Único de Saúde).

O Espírito Santo registrou 1.501 mortes violentas em 2017, segundo o Anuário. Se formos considerar a taxa de mortes, morreram cerca de 37 pessoas a cada 100 mil habitantes. A taxa é a 13ª maior do País.

Mas se for levado em conta o comparativo entre as mortes de 2016 e 2017, a taxa cresceu 13,5%, fechando como a 5ª que mais cresceu no Brasil.

O número de casos de estupro, morte de mulheres e feminicídios no Espírito Santo aumentou em 2017, em relação a 2016.

Os homicídios de mulheres cresceram 36,6% em 2017, se comparado a 2016. Os estupros tiveram o menor aumento, de 4%, no mesmo período. Foram 408 casos em 2017, o que dá uma média de 1,1 estupros por dia.

Já os casos de feminicídio aumentaram 20% – foram 35 em 2016 e 42 em 2017.

