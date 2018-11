Um homem acusado de estuprar as duas filhas foi preso em Viamão

A Polícia Civil, em ação realizada pela Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher) de Viamão, cumpriu, no início da noite de quarta-feira (14), mandado de prisão preventiva de um homem de 64 anos, por crimes de estupro de vulnerável praticado contra suas filhas de 10 e cinco anos de idade.

De acordo com a delegada Jeiselaure de Souza, uma das vítima procurou o coordenador da escola onde estuda para denunciar os abusos sofridos, fazendo um desenho em que retratava a violência sexual.

Após os trâmites na Delegacia de Pronto Atendimento de Viamão, o procedimento é o encaminhamento do acusado, que possui antecedentes por lesão corporal e ameaça, ao sistema prisional. A participação da mãe está sendo investigada pela DEAM/Viamão.

Três homens são presos em flagrante por receptação

Também na quarta-feira (14), a Polícia Civil, por meio da DPHPP (Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa) de Viamão, prendeu três pessoas em flagrante por receptação e posse de arma de fogo.

Além das prisões, os policiais conseguiram recuperar cinco veículos em ocorrência de roubo, sendo um deles já parcialmente desmanchado. Foram apreendidas ainda uma arma de fogo e localizados diversos objetos provenientes de roubo a residência na cidade de São Leopoldo.

Presos por posse e tráfico de drogas

Na terça-feira a DPHPP de Viamão, em ação decorrente da operação Anjos da Lei, apreendeu cerca de 100g de cocaína e colete balístico em um ponto de tráfico na Vila Augusta, próximo ao Colégio João Goulart, no município.

No mesmo dia a 1ª Delegacia de Polícia de Viamão prendeu em flagrante um indivíduo de 18 anos por tráfico de drogas no bairro Paraíso, no município. O local onde o preso praticava a traficância ficava próximo à Escola Estadual Almirante Bacelar. A ação também fez parte da Operação Anjos da Lei.

Segundo o delegado Eduardo Limberger do Amaral, com o homem foram encontradas mais de cinquenta porções de drogas, dentre as quais foram identificadas porções de crack e cocaína.

Na segunda-feira a mesma delegacia prendeu um outro homem em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A ação ocorreu no bairro Augusta. Segundo o delegado Limberger do Amaral, com o preso foram localizadas aproximadamente 100 porções de entorpecentes, entre maconha e crack, além de R$ 120,00, dois capacetes e uma motocicleta.

Preso por roubo em Viamópolis

A Decap (Delegacia de Capturas), do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), prendeu na segunda-feira um homem de 31 anos, foragido pelo crime de roubo no bairro Viamópolis, em Viamão.

Segundo o delegado Arthur Raldi, o suspeito possui diversos antecedentes criminais por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubos.

