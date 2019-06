Um homem do Leste europeu foi preso no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, com 3 quilos de cocaína na bagagem pessoal

Um cidadão da Letônia (Leste Europeu) foi preso em flagrante por agentes da PF (Polícia Federal) no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, no final noite de sábado. De acordo com a corporação, ele tentou transportar três quilos de cocaína em um avião com destino a Paris (França), com escala em Lisboa (Portugal).

A droga estava em sua bagagem pessoal e foi descoberta quando ele chegava à área de embarque. O estrangeiro, de 47 anos, foi conduzido à Superintendência da PF na capital gaúcha, onde recebeu voz-de-prisão por tráfico internacional de entorpecentes.

Ainda de acordo com os agentes, a comunicação com o preso foi possível graças a uma coincidência logística: a presença, no plantão, de um policial federal brasileiro com fluência no idioma russo (assim como a Estônia, a Lituânia e a Rússia, a Letônia é uma ex-república da União Soviética, extinta no início da década de 1990).

Em agosto do ano passado, o aeroporto de Porto Alegre foi palco de outro flagrande envolvendo cocaína em grande volume. Durante fiscalização de rotina, a PF encontrou oito malas cheias da droga, com alto grau de pureza. O material estava escondido no revestimento interno das bolsas de dois homens e uma mulher.

Abordado pelos agentes, o trio – com idades entre 22 e 38 anos – acabou confessando a tentativa de tráfico. Eles haviam desembarcado de um voo procedente de Porto Velho (RO), na Região Norte do País, carregando quatro malas grandes e outras quatro pequenas, onde também foram encontrados cerca de mil euros em dinheiro-vivo. Eles pretendiam seguir para Florianópolis (SC).

Rubem Berta

Já a Polícia Civil gaúcha, por meio do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico), capturou no bairro Rubem Berta (Zona Norte), um homem de 30 anos, por tráfico de drogas. Ele foi preso após um trabalho de investigação e vigilância por parte da unidade.

Com ele foram apreendidos aproximadamente 2 mil pedras de crack e um revólver calibre 38 com a numeração raspada, além de quase R$ 5 mil em espécie. Ele foi autuado por tráfico de entorpecente, posse irregular de arma-de-fogo de uso restrito e corrupção ativa, pois durante a operação ofereceu dinheiro aos policiais para não ser preso. Após a formalização dos procedimentos burocráticos e legais, o criminoso foi encaminhado ao sistema prisional.

Segundo a corporação, a ofensiva integra uma ampla estratégia destinada a intensificar a presença das autoridades em áreas conflagradas da capital gaúcha devido ao tráfico de drogas.

(Marcello Campos)

