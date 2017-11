Um homem esqueceu onde estacionou o carro e encontrou o seu veículo 20 anos depois

Um motorista alemão foi surpreendido por uma história de seu passado após quase 20 anos, em Frankfurt, na Alemanha. Em 1997, o homem, que não foi identificado, estava dirigindo pela cidade e decidiu estacioná-lo em um determinado local. Ao ir buscá-lo, no entanto, ele não se lembrava do local onde havia deixado o carro. Após buscas, desistiu e não procurou mais o automóvel. Nesta semana, o carro “desaparecido” foi encontrado.

As autoridades em Frankfurt encontraram o carro em uma garagem de um prédio que estava sendo preparado para demolição. Como o automóvel estava impedido o início da demolição, a polícia foi atrás do dono do veículo. Aos 76 anos, o “alemão distraído” foi levado até o carro esquecido.

O proprietário achou que o carro havia sido furtado, segundo as autoridades de Frankfurt. No entanto, o automóvel permaneceu no mesmo local durante as duas décadas em que ficou “perdido”. Na época, o dono procurou a polícia para denunciar o roubo do veículo.

Segundo as autoridades alemãs, “o carro não pode mais ser conduzido e será enviado para a sucata”.

