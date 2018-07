Um homem feriu nove pessoas a faca nos Estados Unidos, em um complexo de refugiados, entre elas, seis crianças

Um homem de 30 anos invadiu, na noite de sábado, um complexo de apartamentos onde vivem refugiados em Idaho e esfaqueou nove pessoas, entre elas seis crianças. Quatro delas ficaram gravemente feridas.

A polícia de Boise, cidade de 226 mil habitantes no pequeno estado rural de Idaho no noroeste dos Estados Unidos, prendeu o suspeito durante sua fuga, mas ainda ignora suas justificativas e se o ataque era voltado especificamente para os refugiados.

O agressor, identificado como Timmy Kinner, não é um refugiado, disse a polícia no domingo, ao anunciar 15 acusações contra ele. “O suspeito era um morador temporário da residência (…), até que pediram que ele fosse embora na sexta-feira”.

Algumas vítimas estavam dentro de apartamentos, outras na área externa. A polícia foi chamada às 20h46min locais (23h46min de Brasília).

“As vítimas incluem refugiados” disse o chefe de polícia de Boise, Bill Bones, à imprensa. “As idades das vítimas são extremadamente variadas.”

De acordo com o jornal local Idaho Statesman, os apartamentos fazem parte de um programa de assistência federal que limita os aluguéis a 30% da receita dos inquilinos.

“Nunca vimos tantas vítimas por uma única ação em Boise na história”, disse Bones.

Decreto anti-imigração

A Suprema Corte americana decidiu na semana passada que o presidente Donald Trump agiu legalmente ao impor vetos à entrada de cidadãos de países de maioria muçulmana nos EUA – o famoso decreto anti-imigração.

A medida, assinada na primeira semana do governo do republicano, causou caos nos aeroportos e protestos

por todo o mundo, além de ter sido contestada e revogada judicialmente inúmeras vezes.

Mas a Suprema Corte entendeu, por 5 votos a 4, que Trump agiu dentro de seus poderes estabelecidos

em lei.

A ordem julgada pelos juízes é de setembro do ano passado (trata-se da terceira versão do decreto, emitida como

proclamação presidencial), e restringe a entrada nos EUA de cidadãos de sete países, cinco deles predominantemente muçulmanos: Irã, Líbia, Síria, Iêmen, Somália, Venezuela e Coreia do Norte. O Chade inicialmente também integrava a lista, mas foi suprimido.

A notícia provocou novos protestos em frente à Suprema Corte, onde manifestantes se reuniram aos gritos de “sem veto, sem muro”.

Políticos democratas prometeram agir para reverter a ordem no Congresso, e entidades que apoiam imigrantes e refugiados nos EUA compararam o veto a um novo muro de Berlim.

“Estamos fechando nossas portas a milhões de pessoas e permitindo que a história se repita”, afirmou Becca Heller, diretora do Projeto Internacional de Assistência a Refugiados.

“Não é a primeira vez que a Suprema Corte permite que o racismo e a xenofobia persistam. O mundo nos observa e julgará o fato de hoje com severidade”, informou, em nota, a União Americana das Liberdades Civis, uma das autoras da ação.

Deixe seu comentário: