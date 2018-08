Um homem foi baleado e morto em plena tarde na avenida Sertório em Porto Alegre

Um homem foi morto por volta das 13h30min da tarde desta terça-feira (28) na avenida Sertório, em Porto Alegre, próximo a um hipermercado e uma loja de materiais de construção. A vítima foi identificada como Cristiano Barbosa de Castro, 38 anos.

De acordo com a Polícia Civil, há indicativos de que os tiros teriam sido disparados do banco do carona do Astra da vítima, que era comerciante e tinha um trailer de lanches na região, junto com a família. O homem era conhecido por quem trabalha próximo do local.

A polícia busca imagens da região. A investigação está sendo realizada pela 3ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.

Operação Order combate crimes patrimoniais

Também nesta terça-feira, (28) a Polícia Civil, por meio da 2ª Delegacia de Polícia de Canoas, deflagrou a Operação Order na repressão a crimes patrimoniais na Capital e Região Metropolitana. Foram cumpridas 11 ordens judiciais entre mandados de busca e de prisão em Porto Alegre, Canoas e Viamão. Três pessoas foram presas e uma arma de fogo apreendida.

Segundo a delegada Miriam Luciana Elias Thomé, as investigações tiveram início nos primeiros meses de 2018, a partir de roubos a pedestres ocorridos no bairro Niterói, em Canoas. “Diante dos fatos, foi realizada representação para cumprimento de sete mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão temporária”, explicou a delegada. Durante as diligências, realizada nos bairros Niterói, em Canoas, Rubem Berta, em Porto Alegre e Vila Augusta, em Viamão, uma arma de fogo foi apreendida.

Preso um suspeito de cinco roubos em paradas de ônibus

Um homem de 28 anos foi preso na manhã desta terça-feira (28), no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre. A ação, que foi realizada pela 12ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, se deu em cumprimento a mandado de prisão temporária expedido pela prática de crimes contra o patrimônio.

De acordo com o delegado Wagner Dalcin, o indivíduo preso é suspeito de, pelo menos, cinco roubos em paradas de ônibus, ocorridos na zona norte da Capital. “Além desse fato, o preso possui antecedentes pela prática dos crimes de violência doméstica e lesão corporal”, relatou o delegado.

Prisões em Restinga Seca

Com o objetivo de combater crimes patrimoniais foi desencadeada na manhã desta terça-feira a Operação denominada São Miguel II, conduzida pela Polícia Civil, com apoio da Brigada Militar. Durante as ações, quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 3 pessoas foram presas preventivamente.

Segundo a delegada Elizabete Schimomura, os presos costumavam praticar roubos a estabelecimentos comerciais, transportes públicos e furtos abigeatos. “Um dos fatos foi um roubo ocorrido em um posto de combustíveis, situado na localidade de São Miguel, em Restinga Seca. O veículo utilizado no roubo foi apreendido”, explicou a delegada.

As atividades foram realizadas pela Delegacia de Polícia de Restinga Seca e contaram com o apoio de policiais civis de São João de Polesine e de Santa Maria.

Deixe seu comentário: