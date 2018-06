Um homem foi morto a tiros na entrada da estação São Leopoldo do Trensurb

Um homem de 49 anos foi morto a tiros, por volta das 6h30min desta quarta-feira (06), na entrada da estação São Leopoldo do trensurb, localizada no Centro do município do Vale do Sinos. A vítima é um detento do regime semiaberto do Instituto Penal de São Leopoldo.

O homem foi executado com pelo menos dez tiros, conforme informações da Brigada Militar. O assassino fugiu. Testemunhas afirmaram que houve correria entre os usuários dos trens após os disparos.

O local do crime foi isolado para perícia. O trensurb circula normalmente. Imagens das câmeras de segurança ajudarão na identificação do criminoso.

