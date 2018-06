Um homem foi preso após ser flagrado estuprando um menino no Centro de Recife

Um homem de 55 anos foi preso em flagrante abusando sexualmente de um menor de idade, na noite de sexta-feira, na Rua da União, no bairro da Boa Vista, no Centro do Recife. De acordo com a Polícia Civil, Serginaldo Oliveira de Brito, que é ex-presidiário e tem passagens por vários crimes, foi flagrado enquanto estuprava um menino. Segundo a Polícia Militar, o garoto tem 13 anos.

O caso ocorreu por volta das 21h, ao lado da Alepe (Assembleia Legislativa de Pernambuco). Segundo a Polícia Militar, agentes da CIATUR (Companhia Independente de Apoio ao Turista) foram acionados pela Central de Operações para prender o acusado.

Ele, a vítima e três testemunhas foram levados à Central de Flagrantes da Capital, no bairro de Campo Grande, na Zona Norte, onde foi autuado. Ainda segundo a Polícia Civil, ele deve passar por audiência de custódia, mas a data não foi divulgada.

Outro flagrante

Em abril, um homem de 50 anos foi preso por abusar sexualmente de um adolescente de 13 anos no banheiro de um centro de compras também no Centro do Recife. Segundo a Polícia Militar, o homem foi preso em flagrante e autuado na DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente) da Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Militar, o caso foi denunciado pela equipe de limpeza do centro de compras, que estranhou o modo de agir do homem e do adolescente e acionou a equipe de segurança, que contatou a polícia após constatar o delito.

Estatísticas

As crianças são as maiores vítimas de estupro no Brasil, segundo o Atlas da Violência de 2018. O estudo, produzido pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e o FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública), aponta que 50,9% dos casos registrados de estupro em 2016 foram cometidos contra menores de 13 anos de idade. Além disso, em 32,1% dos casos, as vítimas foram adultos, e em 17%, adolescentes.

O número de casos registrados, porém, ainda não é representativo da realidade da violência cometida contra a mulher no Brasil. Como notado no estudo, as polícias brasileiras recolheram um total de 49.497 registros de estupros em 2016. É mais do que o dobro dos casos atendidos no Sistema Único de Saúde, que atendeu 22.918 casos no período.

Para contextualizar o número, o Atlas da Violência apontou a taxa de subnotificação de casos dos Estados Unidos. Lá, apenas 15% dos estupros são de fato notificados à polícia. Se a taxa brasileira for próxima ao exemplo americano, significa que o País sofre com algo em torno de 400 mil estupros anuais.

O estudo também aponta uma alta taxa de recorrência nos casos de estupro. Em 2016, 42,4% das vítimas disseram não ser a primeira vez que sofriam com violência sexual. Nesses casos, a maioria dos autores dos crimes era conhecido das vítimas.

Um dos principais espaços de violência contra a mulher não é a rua, e sim dentro das casas das próprias vítimas. No total, o Atlas da Violência mapeou mais de 13 mil casos registrados como ocorridos dentro da casa da pessoa violentada.

O ambiente prevalece especialmente nos casos de estupro cometidos por pessoas conhecidas da vítima. Nessa situação, a casa é a cena do crime em 78,6% dos casos.

