Um homem foi preso por ameaçar o presidente da Argentina por telefone

Um homem de 41 anos foi detido na quarta-feira (14) na cidade argentina de Mar del Plata acusado de fazer várias ameaças telefônicas contra o presidente Mauricio Macri, a quem insultava e falava da existência de uma bomba.

Segundo a agência estatal “Télam”, foram realizadas três ligações em meia hora a um número de emergências no mês passado, quando o presidente argentino estava na residência presidencial de Chapadmalal, uma cidade litorânea ao leste da província de Buenos Aires, e a poucos quilômetros da casa onde foi detido o suspeito durante uma operação policial.

As ameaças levaram a equipe de segurança de Macri a redobrar os cuidados no período em que o presidente esteve ali com sua família.

Embora para a operação tenham sido mobilizados bombeiros e especialistas em explosivos, no imóvel não foram encontradas armas nem explosivos.

O detido foi acusado de “intimidação pública” e prestará depoimento nesta quinta (15) perante o juizado federal encarregado do caso.

Acordo

O presidente Michel Temer disse nos últimos dias que, após 19 anos de tratativas, o Mercosul e a União Europeia estão próximos de fechar um acordo “em definitivo”. Ele participou neste domingo da cerimônia de posse do presidente eleito do Chile, Sebastián Piñera, em Valparaíso.

Segundo Temer, ainda faltam alguns pontos para resolver e fechar um tratado de livre comércio com os europeus. O Mercosul busca diminuir as barreiras tarifárias para produtos como grãos e alimentos, dos quais são grandes exportadores.

“Temos alguns pequenos pontos para ainda resolver, mas os chanceleres da União Europeia e do Mercosul vão se reunir muito proximamente. Eu acho que, depois de 19 anos, foi isso que eu e o Macri concordamos. Nós talvez fechemos, em definitivo, o acordo Mercosul e União Europeia”, disse o presidente, após ter se reunido com o presidente da Argentina, Maurício Macri.

Michel Temer disse ainda que conversou com o presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, sobre um possível acordo do bloco formado pelo Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai e Venezuela com a Aliança do Pacífico, formada por Chile, Colômbia, México e Peru.

O acordo com o bloco vizinho gira em torno do aumento no comércio entre os países, considerado ainda baixo. Também está voltado para a diminuição de tarifas cooperação alfandegária, promoção de pequenas e médias empresas, redução de barreiras não tarifárias e facilitação no comércio de bens e serviços.

“Conversei até com o presidente do Peru [Pedro Pablo Kuczynski], muito rapidamente, mas com vistas a logo fazermos uma aliança do Mercosul com a Aliança do Pacífico”, disse.

Temer participou da cerimônia de posse de Sebastian Piñera acompanhado do ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil é o principal destino dos investimentos chilenos no mundo, com estoque de US$ 31 bilhões, e seu primeiro parceiro comercial na América do Sul. O Chile, por sua vez, é o segundo parceiro comercial do Brasil na região, com intercâmbio comercial da ordem de US$ 8,5 bilhões, em 2017.

Deixe seu comentário: