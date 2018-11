Um homem morreu após ser atacado por um tubarão na Austrália. Esse é o terceiro ataque em 2 meses

Um homem morreu após ser atacado por um tubarão na costa de Queensland, no Nordeste da Austrália, anunciaram as autoridades nesta terça-feira (6). Este é o terceiro incidente do tipo em menos de dois meses na região da Grande Barreira de Coral.

Os socorristas informaram que o homem, de 33 anos, ficou gravemente ferido na perna e no punho ao ser atacado na segunda-feira (5) no arquipélago de Whitsundays, diante de Queensland. Ele chegou a ser socorrido com a ajuda de um helicóptero, mas acabou morrendo em um hospital, segundo a rede estatal ABC.

“Sofreu várias mordidas graves, uma perda significativa de sangue e um ataque cardíaco”, explicou Ben McCauley, um dos socorristas.

Uma menina de 12 anos e uma mulher de 46 anos ficaram gravemente feridas em ataques de tubarão em um intervalo de 24 horas nas Whitsundays. Após os incidentes, as autoridades ordenaram o abate de vários tubarões de grande porte na área.

Os últimos incidentes reacenderam o debate sobre a melhor maneira de se evitar os encontros entre tubarões e praticantes de esportes aquáticos.

Cerca de 180 espécies de tubarões vivem na Austrália. Segundo estudos da agência científica governamental CSIRO, o país conta com 2.210 espécies adultas de tubarão branco, considerados os mais perigosos.

EUA

Em setembro, surfistas marcaram presença na praia de Newcomb Hollow em Cape Cod, Massachusetts, nos Estados Unidos, para prestar tributo ao brasileiro Arthur Medici. O estudante de 26 anos morreu após ser atacado por um tubarão enquanto surfava no local. “Não podemos sair daqui”, afirmou o surfista Paul Fleming durante entrevista ao jornal Boston Herald. Ele chegou a contar que estava no local no momento do acidente.

Em sua declaração, Fleming ressalta que eles não podem parar de surfar no local por medo de ataques. “É como se você comparar com os terroristas. Você não pode mudar sua agenda porque algo pode ou não acontecer. Você não pode deixar de surfar porque um tubarão pode ou não estar nas redondezas”, explicou.

Diversos surfistas passaram pelo local deixando flores. Alguns atletas chegaram a entrar no mar para “celebrar a vida” em homenagem ao brasileiro. Segundo as autoridades locais, Medici foi a primeira vítima fatal de um ataque de tubarão em Masschusetts nos últimos 80 anos. Medici estava surfando com o irmão de sua noiva, quando foi atacado. O estudante morava em Revere, onde estudava engenharia.

O brasileiro usava o local para a prática esportiva, assim como outros jovens. Na hora do ataque, o local estava bastante movimentado. De acordo com uma tia do surfista, ele estava em Massachussets há quatro anos sob os cuidados de uma outra tia. O jovem é de Vila Velha, e resolveu se mudar para os Estados Unidos em busca de uma nova oportunidade de vida, estudos e trabalho.

