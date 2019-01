Um homem que agrediu e ameaçou a companheira foi preso dentro de um avião no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre

A Polícia Civil prendeu em flagrante na segunda-feira (21), no interior de uma aeronave no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, um homem que agrediu e ameaçou a companheira. Ele foi autuado pelos crimes de lesão corporal, ameaça, injúria e dano qualificado, de acordo com informações divulgadas na manhã desta terça-feira (22).

Segundo a delegada Laura Rodrigues Lopes, da Delegacia para o Turista, a vítima apresentava diversas marcas de violência e relatou que vinha sendo agredida há vários dias e ameaçada de morte pelo homem, inclusive sofrendo agressões e ameaças dentro do avião.

“A vítima, que solicitou medidas protetivas de urgência, não havia registrado nenhuma ocorrência contra o acusado, contudo relatou ter sido agredida outras vezes”, explicou a delegada. O indivíduo possui antecedentes por roubos, furtos, porte ilegal de arma de fogo, ameaças, lesão corporal, entre outros crimes.

Tentativa de homicídio

Na manhã de segunda-feira, a Polícia Civil prendeu um homem pelo crime de tentativa de homicídio na Capital gaúcha. A ação, realizada pela 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa, foi decorrente do cumprimento de um mandado de prisão preventiva.

Segundo a delegada Luciana Smith, o crime ocorreu no dia 16 de janeiro, ocasião em que o preso atingiu o companheiro com uma facada. A vítima recebeu atendimento médico e passa bem. “O preso, que possui antecedentes por tentativa de homicídio, lesão corporal e ameaça, já havia tentado matar o companheiro no ano passado”, explicou a delegada.

Armas e drogas

A Polícia Civil, por meio do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico), prendeu, na tarde de segunda-feira, dois traficantes de drogas no bairro Rubem Berta, na Zona Norte de Porto Alegre. Com os indivíduos, foram apreendidos cocaína e crack, uma arma de fogo com numeração raspada e munição.

No local, operava uma estrutura de produção de drogas em porções individuais para venda, sendo as prisões realizadas no exato momento em que os criminosos realizam a atividade de endolamento, de acordo com a polícia.

Os indivíduos detidos possuem vasta lista de antecedentes pela prática de crimes como homicídios, roubo, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas.

Já no bairro Lomba do Pinheiro, na Zona Leste, foram presos três homens e duas mulheres. Com eles, foram apreendidas drogas, duas balanças de precisão, duas pistolas calibre 9 mm e farta munição de calibre 9 mm e de fuzil 762.

