Um homem que ganhou 39 milhões de reais na Mega-Sena foi assassinado a tiros em um bar

Um empresário foi assassinado a tiros na madrugada de domingo (4) no município de Campos Sales, na Região do Cariri, a cerca de 480 quilômetros de Fortaleza (CE). Segundo a polícia, a vítima era ganhadora de um prêmio de R$ 39 milhões na Mega-Sena, em um sorteio realizado no ano de 2011.

Ainda conforme a polícia, o empresário estava em um bar quando foi surpreendido pelos disparos. Ele foi atingido por três disparos e morreu no local. A cidade de Campos Sales tem 27 mil habitantes, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O delegado Bruno Fonseca, titular da Delegacia de Polícia de Campos Sales, disse que a vítima é o empresário Miguel Ferreira Oliveira, conhecido na região como “milionário da Mega-Sena”. Ele deixou São Paulo e foi para o Ceará após ganhar o prêmio, conforme o delegado.

A Polícia Civil informou que, atualmente, Miguel Ferreira atuava como empresário do ramo de aluguéis de imóveis. A polícia informou, ainda, que a vítima possuía passagens por embriaguez ao volante e desacato.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas após o crime, mas não conseguiram prender o suspeito.

O delegado Bruno Fonseca disse que um inquérito policial será instaurado na Delegacia de Campos Sales para investigar o caso e descobrir a motivação do crime.

Testemunha

Uma testemunha do homicídio de Miguel Ferreira afirmou que o criminoso se aproximou da vítima com objetivo de assassiná-la. “Só ouvi os tiros, quando dei fé, o homem estava morto na mesa. E o cara que atirou saiu e ninguém deu notícia para onde esse homem correu. O cara já veio para matar mesmo”, afirmou. O suspeito seguia foragido nesta segunda-feira (5).

Amigos de Miguel lamentaram a morte. “Fiquei surpreso porque ele era um cara bom, nunca vi maldade dele em nada”, disse Cícero Tadeu, colega da vítima. “Fiquei triste porque era uma pessoa amiga da gente. Era uma pessoa que dava trabalho para gente. Ele comprava imóvel e mandava forrar, construir, essas coisas”, acrescentou Cícero Lopes.

Outro caso

O caso como o de Miguel Ferreira não é o único. Em 2016, a ex-cabeleireira Adriana Ferreira Almeida, conhecida como “Viúva da Mega-Sena”, foi condenada a 20 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado. A sentença se baseou no fato de Adriana ter planejado a morte do ex-marido, Renné Senna, ganhador de um prêmio de R$ 52 milhões da Mega-Sena, em janeiro de 2007.

Adriana chegou a ser levada para o Complexo Presidiário de Bangu, no Rio de Janeiro, mas dias depois sua prisão foi revogada. Adriana foi solta mesmo sem receber uma tornozeleira eletrônica.

