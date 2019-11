Um homem será indenizado em 2 milhões de dólares nos Estados Unidos. Motivo: ele foi internado para uma operação de vasectomia e acabou submetido a uma circuncisão

Um homem que foi internado para se submeter a procedimento de vasectomia em um hospital na cidade de Des Moines, no Estado norte-americano de Iowa, foi indenizado em US$ 2 milhões. O motivo: por engano, ele acabou passando por uma cirurgia de circuncisão (retirada do prepúcio ou “fimose”, pele que cobre a glande do pênis).

Apesar de levar uma carta para a The Iowa Clinic e instruir os médicos para que não houvesse nenhuma confusão, o paciente de 38 anos acabou sendo vítima de um erro médico que, para piorar o que já estava ruim, o deixou incapacitado para a reprodução mediante o coito (ato sexual), informou um canal de TV local.

O advogado da vítima, Marc Harding, argumentou que seu cliente – um imigrante da Birmânia (Ásia) – fez todos os passos para garantir o tratamento correto, independente de qualquer barreira de linguagem. Ainda de acordo com Harding, as instruções acabaram “fragmentadas” e a clínica médica não conseguiu comunicar adequadamente o que estava sendo feito.

Mesmo após a operação mal-feita, em janeiro de 2016, o processo apontou que a clínica continuava culpando o paciente pelo equívoco. No Tribunal, o júri concordou que o birmanês não deixou de ter certa culpa na confusão, mas que 70% da responsabilidade foi do cirurgião, identificado como Kevin Birusingh.

A compensação foi de US$ 1 milhão pelo sofrimento físico e psicológico, acrescidos de US$ 250 mil pelo futuro sofrimento físico e psicológico, mais US$ 500 mil pela perda de função do corpo e outros US$ 500 mil pela futura perda de função do corpo.

Após a decisão, o hospital divulgou um comunicado oficial: “Somos gratos pelo trabalho árduo do júri e estamos satisfeitos por não ter sido atribuída nenhuma falha nesta questão à The Iowa Clinic. É importante observar que o médico envolvido neste caso não faz parte da equipe da clínica há mais de um ano.”