Um homem suspeito de vender diplomas falsos na internet por 3 mil reais foi preso no Distrito Federal

Um homem de 33 anos, suspeito de vender diplomas falsos na internet, foi preso na sexta-feira (9) no Distrito Federal. Na casa dele, em Samambaia, foram encontrados 12 certificados de conclusão de nível superior e técnico em instituições dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. As informações são da PC-DF (Polícia Civil do Distrito Federal) e do portal de notícias G1.

Perfil falso

De acordo com as investigações, cada diploma de graduação era vendido a 3 mil reais. Já os de nível técnico custavam 1,5mil reais. As negociações aconteciam em um perfil falso nas redes sociais e por meio de aplicativo de mensagens. Vendedor e comprador nunca se encontravam, sendo o material enviado pelos Correios, segundo a polícia.

Documentos

De acordo com a Polícia Civil, os documentos eram fabricados na própria casa do suspeito, que ele dividia com a mulher e três filhos. No local, além dos diplomas falsos, a polícia apreendeu uma carteira de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) com o nome do homem, além de 14,8 mil reais em espécie, papéis especiais, impressoras e carimbos supostamente falsificados.

O portal de notícias G1 questionou, mas os investigadores não comprovaram a emissão de documentos para instituições do DF, como a UnB (Universidade de Brasília).

Cinco meses

Ao todo, a Polícia Civil levou cinco meses até encontrar o suspeito. O delegado-chefe da DRCC (Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos), Giancarlos Zuliani, disse que ainda investiga a participação de outras pessoas no crime.

“Durante a monitoração do suspeito, descobrimos que ele ia uma vez por semana aos Correios para enviar o material, sempre às quintas-feiras ou sextas-feiras. Como o autor não apareceu ontem [quinta-feira-8], tínhamos a convicção de que ele teria material probatório em casa, no momento da prisão”, afirmou o delegado. Zuliani declarou ainda que o autor não resistiu à prisão, assumindo que comercializava os diplomas.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito não tinha outra fonte de renda além da venda de diplomas falsos. A participação de outras pessoas no crime, dentro e fora do DF, também está sendo investigada.

A falsificação de diplomas é considerada crime. O homem foi autuado em flagrante pelo crime de falsificação de documento público e privado. Tanto o suspeito preso nesta sexta-feira, como supostos compradores podem responder judicialmente. No caso das pessoas que adquiriram os diplomas falsos, elas podem ser autuadas como partícipes do crime de falsificação ou serem incursas no crime de uso de documento falso. Se comprovada a prática, a pena prevista é de 2 a 6 anos de prisão.

