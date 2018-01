Um hotel foi fechado em Santa Catarina por suspeita de jogar o esgoto no mar

Um hotel com capacidade para receber mil hóspedes foi interditado pela vigilância sanitária na sexta-feira (26) em Bombinhas, no Litoral Norte de Santa Catarina, por suspeita de jogar esgoto no mar. O estabelecimento terá que pagar uma multa de R$ 50 mil. A direção do hotel informou que trabalha para fazer as adequações necessárias o mais rápido possível. As informações são do portal de notícias G1.

Atualmente, apenas 8% das ruas de Bombinhas têm rede de esgoto. A maioria das casas tem fossa, mas poucas são limpas. Com isso, a tubulação feita para escoar a água da chuva acaba servindo para o esgoto chegar até o mar. A água de um córrego que passa perto do hotel interditado também está com a cor alterada.

Em quatro anos de fiscalização, a prefeitura fez 400 notificações e lacrou 180 ligações irregulares. A fundação municipal do meio ambiente aplicou 290 multas.

Em nota, a direção do hotel informou que vai construir uma estação de tratamento adicional e que trabalha para resolver esta situação o quanto antes.

