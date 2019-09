Um idoso transportava mais de 50 quilos de cocaína no fundo falso de um carro em estrada gaúcha

Em uma operação-conjunta no início da tarde dessa segunda-feira, agentes da Receita Federal e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreenderam mais de de 50 quilos de cocaína em um veículo de passeio Fiat Siena no quilômetro 319 da BR-158, próximo à cidade gaúcha de Santa Maria (Região Central). O motorista, de 72 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com a Superintendência Regional da Receita, o entorpecente estava escondido em um fundo falso no porta-malas e foi encontrado com o auxílio de um cão farejador. O carro tem placa da cidade de Campo Mourão (MS). Ainda não se sabe qual seria o destino do produto. O idoso – que não teve a sua identidade informada – foi conduzido a uma delegacia da Polícia Federal.

Também em Santa Maria, a Polícia Civil, por meio da Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas), com apoio da DPHPP (Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa), deflagrou pela manhã a operação “Primavera”, cujas investigações começaram há 60 dias.

Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão que culminaram na prisão em flagrante de um homem de 30 anos e três mulheres, de 35, 23 e 20 anos, desarticulando uma organização criminosa com atuação no tráfico de drogas. A ação ocorreu no bairro Rosário.

Conforme o delegado Gabriel Zanella, o homem preso na data de hoje estava recolhido ao sistema prisional até a última quarta-feira, quando foi posto em liberdade. “Durante o tempo em que esteve preso, sua companheira, também presa na data de hoje, liderou e coordenou o grupo criminoso”, salientou o titular da unidade.

Saldo

Foram apreendidos 2 quilos de maconha, 30 comprimidos de Ecstasy, 18 gramas de cocaína, 12 gramas de crack, três revólveres, três carregadores, munições de diversos calibres, três balanças de precisão, uma prensa hidráulica e um rádio comunicador, dentre outros itens. Havia com o grupo, ainda, diversas joias, semijoias e dinheiro.

