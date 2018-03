Um incêndio atingiu uma fábrica de pneus próximo à BR-116 em Canoas

Uma fábrica de pneus localizada no bairro Mathias Velho, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, pegou fogo no final da manhã desse sábado. O trânsito ficou lento na BR-116 e a Polícia Rodoviária Federal orienta os motoristas a evitarem o trecho. A alternativa para quem se desloca entre Porto Alegre e o Vale do Sinos é a BR 448, a Rodovia do Parque. Segundo informações da Brigada Militar, não há feridos.

