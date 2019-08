Um incêndio atingiu a sede da Polícia Rodoviária Federal em Porto Alegre

Um incêndio, registrado por volta das 13h deste domingo (4), atingiu a sede da PRF (Polícia Rodoviária Federal). em Porto Alegre. O prédio, localizado na Avenida dos Estados, foi evacuado e o telefone de contato da corporação, 191, ficou inoperante durante parte da tarde. Ninguém se feriu na ocorrência.

Cinco caminhões do Corpo de Bombeiros foram acionados para conter as chamas, que começaram no segundo andar do prédio.

As causas do fogo serão investigadas em perícia. A estrutura não corre risco de desmoronamento.

Veículo recuperado

Por volta das 17h15min do último sábado (3), a PRF prendeu um homem e recuperou um veículo roubado, em uma ação rápida e conjunta com a BM (Brigada Militar).

Um homem de 27 anos seguiu em fuga pela BR-116 após efetuar o roubo de um veículo Fiat Uno de cor branca. Ele subtraiu o carro de um idoso de 74 anos no bairro de Lourdes, em Caxias do Sul, na Serra gaúcha.

Informado pela BM sobre o crime e a rota do criminoso, o homem foi abordado e preso pela PRF instantes depois, na própria rodovia federal, no acesso ao bairro Diamantino.

O êxito na ocorrência deu-se a partir de denúncias por parte de testemunhas que presenciaram o crime.

O homem foi conduzido ao plantão da Polícia Civil para a formalização da prisão no momento em que a v´´itima registrava ocorrência.

Ação integrada

Uma ação policial integrada da Polícia Civil e da BM prendeu 10 pessoas no final da tarde da última sexta-feira (2), em Bagé. As investigações começaram quando a polícia obteve uma informação de que diversos indivíduos oriundos de Porto Alegre estavam na cidade para distribuir drogas e manter “bocas” de tráfico. Durante os últimos dias os policiais passaram a localizar os indivíduos, buscando a localização exata da residência onde eles estavam e, especialmente, o depósito da droga.

Os policiais localizaram uma residência na Vila Brum, zona norte da cidade, onde estavam seis indivíduos de Porto Alegre e região metropolitana. Ao realizar a abordagem, dois deles fugiram pulando por pátios e terrenos vizinhos, sendo capturados a vários metros do local. Também havia droga na casa, além de um carro roubado e com placas clonadas. Os policiais também encontraram munições de calibre 9mm e 380.

