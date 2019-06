Um incêndio destruiu mais de 20 embarcações em um clube náutico na Ilha das Flores, em Porto Alegre

Na madrugada deste domingo (16), ao menos 24 barcos e lanchas foram atingidos por um incêndio na Ilha das Flores, uma das tantas sob jurisdição de Porto Alegre no Delta do Guaíba/Jacuí. Não há confirmação de eventuais feridos ou intoxicados, embora tenha havido relatos de que frequentadores do local e voluntários teriam sofrido queimaduras, sem maior gravidade, ao tentarem apagar o fogo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 4h na Marina do Conga, espécie de clube fundado em 1998 e que presta uma série de serviços, tais como atividades turísticas, garagem aquática, espaço para eventos, intermediação de negócios com veículos náuticos.

A situação foi controlada no início da manhã, depois que três vigilantes que trabalham no local acionaram a corporação. Além da espuma anti-incêndio, os profissionais da capital gaúcha e de Eldorado do Sul destacados para a ocorrência utilizaram milhares de litros de água do rio Jacuí na operação, que contou com três caminhões.

A área e as embarcações já foram submetidas a uma perícia da Polícia Civil para determinar as causas do incidente, que permanecem indeterminadas, apesar das suspeitas de superaquecimento por curto circuito em uma das embarcações. Os trabalhos de investigação estão a cargo do 9º Batalhão da Brigada Militar.

Prejuízos

Localizada na rua dos Pescadores, a Marina do Conga abriga aproximadamente 200 barcos e lanchas de pequeno e médio porte. Diversas embarcações sofreram danos severos ou mesmo perda total, já que o fogo se alastrou rapidamente.

Extraoficialmente, comenta-se que os prejuízos chegam a R$ 500 mil por unidade, no caso dos modelos mais caros que eram mantidos no ancoradouro do clube. Alguns deles ainda exalavam fumaça durante a tarde, em um cenário que contrastava com a tranquilidade que costuma caracterizar o ambiente.

(Marcello Campos)

