Um incêndio em um poste bloqueou o trânsito e provocou falta de luz e congestionamentos na avenida Ipiranga, em Porto Alegre

Um incêndio nos fios de um poste provocou o bloqueio do trânsito, na manhã desta segunda-feira (12), no sentido Centro-bairro da avenida Ipiranga com a avenida da Azenha, em Porto Alegre.

O fogo começou antes das 6h, de acordo com informações da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação). Fios caíram no asfalto. Desvios no tráfego de veículos foram feitos no local, gerando grande congestionamento na região no início da manhã.

Também houve falta de luz e os serviços de telefonia e internet foram prejudicados. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas, que, segundo a CEEE (Companhia Estadual de Energia Elétrica), foram provocadas por um curto-circuito na rede após o furto de fios.

Ninguém ficou ferido. O trânsito nesse trecho da avenida Ipiranga foi liberado por volta das 8h30min, conforme a EPTC.

