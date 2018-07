Um incêndio florestal na Califórnia, nos Estados Unidos, deixa bombeiros mortos e provoca fuga de moradores

Um incêndio florestal que está se alastrando rapidamente no norte da Califórnia matou um segundo bombeiro nesta sexta-feira (27) após ventos fortes espalharem as chamas para a cidade de Redding, levando a retiradas em massa, destruição de uma série de casas e ameaçando cerca de outras 5 mil residências e imóveis comerciais, disseram autoridades.

Chamas da região turística Shasta-Trinity, na Califórnia, que começaram na quinta-feira se transformaram em um incêndio de grandes proporções que passou para o outro lado do rio Sacramento e para a parte oeste de Redding, que abriga cerca de 90 mil pessoas, forçando moradores a abandonarem a região.

Bombeiros e policiais entraram “em modo de segurança” batendo de porta em porta para retirar civis de suas casas, disse Scott McLean, porta-voz do Departamento de Florestas e de Proteção de Incêndio da Califórnia (CalFire).

Ventos erráticos e tempestuosos na quinta-feira à noite transformaram a chama em tornados de fogo que levantaram árvores e rasgaram estruturas. “Foi como um demônio da Tasmânia”, disse McLean à Reuters.

Cerca de 37 mil pessoas estão sob ordem de saída ainda nesta sexta-feira, à medida que o incêndio continua a queimar em partes do lado oeste da cidade, disse ele.

O CalFire reportou 65 estruturas danificadas pelo fogo, mas McLean disse que esse número crescerá significativamente, com o número de casas perdidas devendo entrar nas centenas à medida que o escopo da devastação seja completamente avaliado.

Quase 5 mil residências foram listadas pelo CalFire como ameaçadas.

Yosemite

Desapareceram os enormes monólitos de granito Half Dome e El Capitan, perdidos sob o manto de uma camada fantasmagórica de fumaça ardida. Sumiram também as cachoeiras que despencam até o fundo do vale de Yosemite, sua famosa beleza totalmente fora de vista. O mais assustador é que sumiram as pessoas.

O vale icônico, geralmente lotado de turistas nesta época do ano, estava envolto na fumaça de um incêndio florestal próximo, de 15 mil hectares, que obrigou à sua evacuação e transformou um dos parques nacionais mais populares dos EUA em uma virtual cidade-fantasma.

O fechamento, que começou na terça (23) e só tem previsão para terminar no domingo (29), é o maior em quase três décadas no parque. Os visitantes receberam aviso para saírem até as 12h desta quarta (25).

Uma hora depois, a lanchonete, geralmente movimentada, estava apagada, com as cadeiras sobre as mesas. Os estacionamentos estavam vazios. Os campings, abandonados.

A porta de entrada do famoso hotel Majestic Yosemite, mais conhecido como Ahwahnee, estava trancada com uma corrente.

O incêndio de Ferguson, que está se fechando sobre o Vale de Yosemite, é apenas um de 204 grandes incêndios que se estendem de Oklahoma ao Alasca, segundo o Centro Nacional de Incêndios Interagências, e já custa milhões de dólares.

Milhares de bombeiros estão combatendo as chamas nos estados de Arizona, Colorado, Idaho e Oregon, no que deverá ser um dos verões mais quentes já registrados na maior parte da região.

Em todo o país, quase 1,6 milhão de hectares queimaram até agora neste ano, cerca de 11% a mais que a média anual nesta época do ano desde 2008, segundo o Centro de Incêndios.

“Esta é a minha vida e a minha casa. É de partir o coração”, disse Heather Sullivan, 45, que teve de deixar sua casa em El Portal, no sopé do Vale do Yosemite.

“Esses incêndios são reais, especialmente quando você vive em áreas rurais, e a equipe de bombeiros não consegue chegar lá ainda, por isso eu tinha tudo preparado para sair, em casa e na minha caminhonete. É tão avassalador quando você recebe o telefonema.”

Apesar de toda a atenção que o incêndio em Yosemite atraiu, a situação era potencialmente mais grave em outros locais, especialmente no Oregon, onde 15 fogos ativos queimaram 44 mil hectares.

Na Califórnia, cinco incêndios consumiram 20,2 mil hectares; o Colorado tem oito incêndios, com quase 80 mil hectares queimados. O clima seco foi um fator importante.

Todo o Oregon, com exceção de apenas 5%, apresenta algum grau de seca, segundo o Monitor de Secas dos EUA. O Colorado, especialmente a parte sul do Estado, teve um inverno muito seco, com pouca neve.

A vegetação seca tem maior probabilidade de se incendiar, especialmente quando seca ainda mais nos meses de verão.

O Serviço Meteorológico Nacional emitiu na quarta-feira alertas de mais calor extremo para o sul da Califórnia, a ponta sul de Nevada e a maior parte do Arizona. Até Yosemite, na Serra Nevada no centro da Califórnia, espera mais altas temperaturas na faixa dos 30ºC.

