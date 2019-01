Um inquérito foi aberto para investigar a morte de uma ginasta brasileira de 17 anos

Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil para investigar a morte da ginasta Jackelyne Silva, de 17 anos, que faleceu na quarta-feira (16). A medida foi tomada após o pai da atleta registrar um boletim de ocorrência.

No documento registrado pela polícia, Marcos Silva relata que no último sábado (12), a Jackelyne sofreu uma queda, e reclamou de dores no peito e na lombar. O pai também informou que a adolescente passou por dois atendimentos médicos antes de sofrer uma parada cardiorrespiratória na quarta-feira e morrer.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo divulgou uma nota, informando que testemunhas foram convocadas para depoimento.

“Familiares e funcionários da unidade de saúde foram convocados para prestarem depoimento e a autoridade policial aguarda a conclusão dos laudos periciais”, esclarece a nota. O texto emitido pelo SSP-SP ainda lamentou a morte da ginasta, e explicou quais serão os procedimentos a partir de agora.

“A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) lamenta a morte da atleta e informa que os hospitais, prontos-socorros e Unidades de Pronto Atendimento (UPA) possuem uma Comissão de Verificação de Óbitos. Dessa forma, sempre que ocorre um óbito é feita a reavaliação dos prontuários de atendimento do paciente. Caso seja levantada alguma dúvida, o caso é enviado para apuração da Comissão de Ética Médica das unidades. A pasta esclarece que irá colaborar com as investigações.”

Jackelyne da Silva morreu na UPA 26 de agosto, na zona leste de São Paulo. Segundo apuração do site “Olimpíada Todo Dia”, a atleta teve duas convulsões e sofreu com taquicardia, não resistindo posteriormente.

“Jack”, como também era chamada, vinha atuando desde 2010 pela equipe do Esporte Clube Pinheiros, na capital paulista. De acordo com amigos e colegas, ela era conhecida por sua alegria e disposição. A ginasta teve passagem pelas categorias de base da Seleção Brasileira. No grupo principal, passou por um período de testes

“Recebemos com surpresa a notícia, que chegou pelo pai da atleta”, publicou a agremiação em postagem nas redes sociais. Nos solidarizamos com os familiares, amigos e técnicos. Ficam, agora, as boas recordações da ginasta fazendo o que mais amava”, lamentou no Instagram a ginasta Flávia Saraiva, que ainda desejou que a jovem “descanse em paz”.

A ginasta do Pinheiros, e que teve passagens pelas Seleções Brasileira de base, foi enterrada na sexta-feira, no Cemitério da Vila Formosa, em São Paulo.

Deixe seu comentário: