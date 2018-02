Um jato F-16 israelita foi abatido criando o mais grave incidente dos últimos anos a envolver Israel, Irã e Síria

O governo de Israel anunciou neste sábado (10) que lançou ataques aéreos contra alvos iranianos e sírios, enquanto o Exército da Síria afirmou ter atingido um caça F-16 de Israel, em mais uma expressiva escalada de tensão na região.

“As Forças de Defesa de Israel atacaram alvos de controle iraniano na Síria que haviam enviado um drone ao espaço aéreo israelense”, informou no Twitter o tenente Jonathan Conricus, porta-voz das Forças Aéreas Israelenses. “Disparos antiaéreos intensos, um F-16 caiu em Israel, os pilotos estão sãos e salvos”, escreveu.

Durante o ataque, as baterias antimísseis dispararam contra aeronaves de Israel, ativando os alarmes antiaéreos nas ocupadas Colinas de Golã, pela segunda vez neste sábado.

A polícia informou que a aeronave caiu na região do Vale de Jezreel, ao leste da cidade de Haifa, norte de Israel. “Durante o ataque, vários mísseis antiaéreos foram disparados contra o avião israelense. O piloto de um dos aviões o abandonou, segundo o procedimento. Caiu em território israelense e foi levado ao hospital para receber tratamento médico. O incidente está sendo investigado”, acrescentou nota do Exército de Israel. De acordo com a agência de notícias France Presse, um dos pilotos está internado em estado grave.

Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, o ataque israelense teve como alvo o aeroporto de Al Taifur, na província de Homs, ao sudoeste de Damasco e perto da fronteira sírio-libanesa.

A ONG detalhou que no aeroporto de Al Taifur se concentram forças do regime sírio, iranianas e do grupo libanês Hezbollah.

A agência oficial síria Sana afirmou que os sistemas de defesa antiaérea repeliram dois ataques contra posições militares e que atingiram “mais de um avião”.

Este é o confronto mais grave entre Israel e Irã desde o início da guerra civil na Síria, em 2011. É a primeira vez que o Exército de Israel reconhece ter atacado alvos iranianos desde o começo do conflito na Síria, onde o Irã, inimigo de Israel, é aliado do regime de Bashar al-Assad.

‘Brincando com fogo’

Israel aumentou seus ataques contra alvos iranianos na Síria no último ano, segundo a organização internacional Crise Group, que alerta para o aumento da escalada na fronteira norte.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reiterou sua preocupação com o aumento das forças pró-iranianas na Síria que combatem ao lado do presidente Bashar al-Assad e assegura que não permitirá que se posicionem perto da divisa.

Após o ataque deste sábado, Israel disse que não busca uma escalada, mas alertou que Irã e Síria “brincam com fogo” e que está preparado para qualquer eventualidade.

Um porta-voz do Pentágono disse que os Estados Unidos apoiam plenamente o direito de Israel de se defender contra ameaças,depois que Israel informou que atingiu 12 alvos iranianos e sírios na Síria, incluindo os sistemas de defesa aérea da Síria.

“O Departamento de Defesa (EUA) não participou dessa operação militar”, afirmou o porta-voz do Pentágono, Adrian Rankine-Galloway. “Israel é o nosso parceiro de segurança mais próximo da região e apoiamos plenamente o direito inerente de Israel de se defender contra ameaças ao seu território e ao seu povo.”

‘Mentiras’

A aliança militar que apoia Assad acusou Israel de mentir a respeito da entrada do drone iraniano em seu espaço aéreo, e ameaçou subir o tom após o que chamou de “terrorismo”.

Em comunicado, a aliança afirma que Israel atacou uma base de drones no centro da Síria, e que os equipamentos haviam saído da base aérea T4 para operações de rotina contra o Estado Islâmico no deserto da Síria.

“Quando a base foi atacada nossa aeronave ainda sobrevoava a cidade de Sokhna, com direção do deserto”, afirmou o grupo, que prometeu uma resposta “séria e severa” a Israel.

De acordo com a imprensa iraniana, autoridades do país se negaram a comentar o incidente.

