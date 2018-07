Um jogador da Croácia recusou receber a medalha da Competição Mundial após se negar a jogar

Cortado da seleção croata após a estreia contra a Nigéria no Mundial, realizado na Rússia, o atacante Nikola Kalinic se recusou a receber a medalha de prata dada aos vice-campeões mundiais, de acordo com a mídia croata.

“Obrigado, mas eu não joguei na Rússia”, disse Kalinic, de acordo com os veículos locais.

Kalinic foi retirado da equipe da Croácia após se recusar a entrar no segundo tempo na partida de estreia, vitória dos croatas por 2 a 0, alegando dores nas costas.

Segundo o técnico croata, Zlatko Dalic, Kalinic havia tido a mesma atitude no amistoso preparatório de 3 de junho contra o Brasil, vencido pela equipe comandada por Tite por 2 a 0.

Mesmo sem entrar em campo na histórica campanha da Croácia, Kalinic é considerado campeão mundial, assim como todos 23 jogadores inscritos pela equipe.

Jogador do Milan, Kalinic era convocado para a seleção croata desde 2008 e anotou 15 gols em 42 partidas. Ficou fora da edição de 2014 do Mundial, no Brasil, por opção do treinador Niko Kovac.

Fotógrafo

A Secretaria Nacional de Turismo da Croácia fez um convite ao fotógrafo Yuri Cortez de passar férias na Croácia. O profissional da agência AFP foi derrubado pelos jogadores da seleção na celebração do gol de Mandzukic na prorrogação da semifinal contra a Inglaterra. O momento acabou se tornando um fato marcante do Mundial.

O convite foi feito através de um contato do fotógrafo de El Salvador com o diretor da Secretaria, Kristjan Stanicic, e divulgado no perfil oficial.

“Falamos por alguns minutos e ele disse que queria me convidar a conhecer o país, sua beleza e sua gastronomia e que eu só tinha que dizer para onde queria ir”, afirmou o salvadorenho.

Stanicic explicou que a Croácia deseja mostrar todas suas belezas para o fotógrafo, com as praias, ilhas e a parte da Croácia continental. Tudo em retribuição ao momento em que Yuri foi envolvido, derrubado e, ainda assim, continuou registrando com sua câmera.

“As grandes competições internacionais são marcadas por uma imagem, e a que marcou este Mundial foi a comemoração dos nossos atletas na qual Yuri fez parte e registou tudo com sua câmera, tirando as mais originais, mais precisas e, seguramente, algumas das fotos mais impressionantes da compeitção”, disse o diretor do órgão.

