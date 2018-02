Um jogador do Paraguai que teve fotos íntimas vazadas na internet negou envolvimento amoroso com o presidente do clube

Ganhou um novo capítulo a polêmica gerada pelo vazamento na internet de fotos íntimas do lateral-direito Bernardo Gabriel Caballero com Antonio González, presidente do clube Rubio Ñu, da 4ª Divisão do Paraguai. Em meio à repercussão do fato pela imprensa esportiva do país, o cartola afirmou ter mantido durante dois anos um relacionamento amoroso com o atleta, a quem acusa de chantagem. O jogador nega o caso.

Em entrevista à rádio “Monumental”, do Paraguai, o lateral de 25 anos falou pela primeira vez sobre a situação. Ele garantiu que nunca teve envolvimento com González e diz ter sido vítima de coação e assédio sexual pelo mandatário. Caballero, que admite publicamente a sua homossexualidade, ressaltou que namora o empresário Valentín Ozuna desde 2013.

“Não posso negar o que aconteceu, mas ele [o presidente do Rubio Ñu] sempre me coagiu”, declarou o lateral à emissora. “Quem esteve comigo nesses cinco anos é Valentín, tanto nas más quanto nas boas coisas da vida.”

Declarações

Também sem esconder a sua preferência sexual, na semana passada o presidente do Rubio Ñu, da cidade de Luque, veio publicamente assumir o seu suposto envolvimento com Caballero. Conforme um vídeo divulgado por González, as imagens estavam sendo usadas pelo atleta para pressionar a deixá-lo sair do clube.

Tudo teria começado quando apareceu o novo empresário de Caballero, Valentín Ozuna, gerando um triângulo amoroso repleto de trocas de farpas. De acordo com a imprensa do Paraguai, o ciúme teria servido de combustível para o escândalo, que também envolve impasses financeiros. O Rubio Ñú cobra 2 milhões de guaranis (cerca de 1.17 milhão de reais) após ter contratado o jogador por 7 milhões de guaranis (mais de 4.1 milhões de reais).

“Vamos ser honestos, Caballero estava comigo no Rubio Ñu há mais de dois anos, como alguém muito especial para mim. Era o meu companheiro, meu parceiro sentimental. E ele tinha todos os privilégios: carros que nunca pensou conduzir, como Mercedes Benz, Land Cruiser, Prado e Hilux, mas de repente apareceu uma ‘velha louca’ [o empresário]. Eu peço desculpas se isso incomoda a muita gente, mas prefiro ser sincero”, argumentou González ao jornal “Diario Hoy”, do Paraguai. “”Um homem é mil vezes mais ciumento do que uma mulher, não gosto que me ameacem”, finalizou o presidente.”

Em outra conversa, desta vez com repórteres da rádio Azul Y Oro, o cartola pediu desculpas aos colegas de profissão pelo escândalo. “Isso aconteceu por questões sentimentais e desportivas”, reiterou.

González também usou a sua página no Facebook para expor a sua versão do fato, com riqueza de detalhes poucas vezes vista no meio futebolístico, esporte onde a homossexualidade ainda é envolvida em um forte tabu. “Há uma situação crítica relacionada ao jogador Bernardo Gabriel Caballero. Esse jogador safado veio ao clube para nos tomar muito dinheiro. Há cerca de 15 dias, o seu empresário, Valentín, vem pedindo os direitos federativos do jogador, por meio de chantagem”, postou na rede social.

