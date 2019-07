Um jovem brasileiro que fazia intercâmbio foi encontrado morto na Irlanda após cair da janela do terceiro andar de um prédio

Um estudante pernambucano de 23 anos morreu após cair de uma janela na cidade de Dublin, na Irlanda. Segundo a família do jovem, Sérgio Romero Lucena Nunes Filho estava com amigos no apartamento onde morava, quando se encostou numa janela e caiu do terceiro andar do edifício. O caso ocorreu na quarta-feira (24). As informações são dos portais de notícias G1 e UOL.

Por meio de nota, o Itamaraty informou que a Embaixada do Brasil em Dublin foi informada sobre o incidente pelas autoridades policiais e “está acompanhando o caso para prestar a assistência consular cabível à família.”

Cinco meses

Ainda segundo familiares, Sérgio Romero estava há cinco meses no país europeu, fazendo intercâmbio. Ele era formado em odontologia e morava em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Amiga da família, a jornalista Lea Renata informou que o caso ocorreu por volta da meia-noite, no horário local. “A família soube por volta das 19h da quarta-feira (24). Disseram que ele estava em casa, com amigos, se escorou na janela e caiu. Dois tios dele estão indo para a Irlanda para providenciar o transporte do corpo”, afirma Lea.

Ainda por meio de nota, o Itamaraty informou que, em atendimento ao direito à privacidade dos envolvidos, à Lei de Acesso à Informação e ao Decreto 7.724, “não pode comentar detalhes do caso sem autorização expressa dos familiares.”

Última postagem

Em sua última postagem no Instagram, em 18 de julho, ele brincou ao publicar uma foto ao lado de um carro de luxo de uma amiga. “Porque a gente se apoia no carro dos outros pra tirar foto fingindo que é nosso mesmo”, disse. A última mensagem serviu para despedida de dezenas de amigos, que deixaram mensagens na página.

Morte precoce

Em publicação no Facebook, o tio de Sérgio, Thiago Nunes, lamentou a morte precoce do jovem. “Estamos desolados, ainda sem acreditar na perda. Rogamos a Deus que o acolha em sua misericórdia e nos ajude a lidar com a ausência”, afirmou.

Dois familiares já estão na capital irlandesa para providenciar o traslado do corpo do jovem, que deve ter velório e sepultamento na cidade de Caruaru (a 130 quilômetros do Recife), onde nasceu e tinha familiares.

