Uma jovem foi internada no Rio após tentar aumentar o bumbum em casa. Partes dos glúteos da vítima necrosaram após a operação feita por uma massoterapeuta

Uma jovem de 25 anos está internada em estado grave no Hospital municipal Rocha Faria, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, há 15 dias, por causa de uma complicação decorrente de um procedimento estético. A comerciante Angela Pedrosa, de 25 anos, quis aumentar as nádegas pela segunda vez e, por causa disso, se submeteu a aplicações feitas em sua própria casa, no último dia 17.

A mãe de Angela, Ana Cláudia, contou que a família era contra o procedimento estético. Por isso, Angela contou que faria uma drenagem.

“Meia hora depois, uma hora mais ou menos, ela falou assim: ‘Mãe, vem aqui que você vai ver um negócio.’ Quando eu entrei, a mulher já estava com aquele monte de agulhas enfiadas nos glúteos (de Angela). Passou uma hora, ela falou: ‘Estou sentindo muita dor'”, disse Ana Claudia.

Ela disse, ainda, que a responsável pelo procedimento estético fez aplicaçõs de analgésicos. A medicação, porém, não teve efeito.

“Tinha momentos que ela (Angela) falava que estava ficando surda, e eu cada vez mais apavorada!”, contou Ana.

De acordo com o Bom Dia Rio, da TV Globo, o relatório médico mostra que Angela procurou o hospital horas depois da aplicação. Ela deu entrada na emergência com uma infecção grave nos glúteos, que evoluiu para uma necrose.

Parentes de Angela dizem que a massoterapauta responsável pela aplicação desapareceu. Eles procuraram a polícia. O caso foi registrado como lesão corporal.

Cinco mortes suspeitas

Entre abril e outubro deste ano, pelo menos cinco mulheres que se submetram a procedimentos estéticos no Estado do Rio morreram em consequência da irresponsabilidade dos profissionais a que recorreram.

O último caso ocorreu no dia 4 do mês passado. A microempresária Fernanda de Assis, de 29 anos, se submeteu a preenchimentos na boca e nos glúteos, realizado em sua própria casa, em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte da capital. Nove dias depois, acabou morrendo em consequência de uma parada cardiorrespiratória.

A responsável pelo procedimento está presa. Danielle Cândido Cardoso, conhecida como Dani Bumbum ou Dani Sereia, injetava silicone industrial nas pessoas que a procuravam como se fosse metacril. Por cada litro cobrava R$ 3,5 mil, conforme contou à polícia uma dona de casa que, em 2016, injetou um litro e meio do produto nos glúteos.

Um dos casos que mais gerou repercussão foi o da morte da bancária Lilian Calixto, de 46 anos, em 15 de julho. Ela havia passado por uma bioplastia na cobertura do médico Denis Furtado, o Doutor Bumbum, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Após o procedimento — que custou R$ 20 mil — Lilian começou a passar mal. Ela foi levada pelo médico, junto com a mãe e a namorada dele, para o Hospital Barra D’Or, onde acabou morrendo.

Denis foi preso, acusado de homicídio qualificado e associação criminosa. Não demorou para que ex-pacientes do médico aparecessem, denunciando diversos outros tipos de problemas em seus procedimentos.

No dia 20 de julho, a modelo Mayara Silva dos Santos, de 24 anos, morreu após ser submetida a um suposto procedimento estético num apartamento no Recreio dos Bandeirantes, também na Zona Oeste. Ela chegou a ser levada para o Hospital municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas chegou morta à unidade. Mayara morava na Dinamarca e, segundo amigos, ela veio ao Brasil pra fazer vários procedimentos estéticos.

