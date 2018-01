Um juiz impôs uma multa de 123 milhões de reais aos autores do maior roubo da Inglaterra

Os líderes da quadrilha que saqueou em 2015 um depósito de cofres em Londres, considerado pela imprensa britânica o maior roubo da história da Inglaterra, devem pagar 27,5 milhões de libras (R$ 123 milhões) ou adicionar sete anos às suas penas de prisão.

O juiz Christopher Kinch, da Corte de Woolwich, determinou nesta terça-feira (30) que os quatro principais responsáveis pelo golpe ao depósito Hatton Garden levaram no total 13,69 milhões de libras (R$ 61,24 milhões), em dinheiro, ouro e pedras preciosas.

Ao ditar sentença, Kinch detalhou que as quantias que os ladrões devem pagar agora como compensação foram calculadas com base nos seus “ativos disponíveis”.

John “Kenny” Collins, de 77 anos; Daniel Jones, de 63; Terry Perkins, de 69, e Brian Reader, de 78, foram condenados em março de 2016 a penas de seis a sete anos de prisão pelo roubo.

Se não pagarem a multa ordenada pelo juiz, terão que somar sete anos a suas condenações, o que o advogado de um deles, Tom Wainwright, afirmou que representa “passar o resto da sua vida na prisão”.

Na sentença, o juiz indica que é consciente de que “vários destes acusados não apenas têm certa idade, mas que em alguns casos sofrem sérios problemas de saúde”.

“Mas, por princípios e pela lei, é muito difícil aceitar qualquer ponto de vista pelo qual seja dado um tratamento especial a alguém que escolheu cometer crimes em uma etapa avançada da vida”, argumentou o magistrado.

Os condenados planejaram durante três anos o golpe, que executaram durante os dias de feriado da Semana Santa de 2015.

Na noite de sexta-feira entraram pela porta lateral do edifício do depósito de dinheiro, situado em um distrito repleto de joalherias de luxo; desceram pelo vão do elevador até o porão e utilizaram ferramentas pesadas para furar o muro que protegia o cofre do Hatton Garden.

A presença dos ladrões disparou um alarme no prédio, mas a polícia o tratou como falso.

