Um lateral-direito e um atacante são os novos reforços anunciados pela direção do Inter

Contratado por empréstimo até o final do ano, o atacante Rossi foi oficialmente apresentado nessa segunda-feira pelo Inter. “É um jogador que tem como características a força e a velocidade”, elogiou o vice-presidente de futebol Roberto Melo. “Ele participa de todas as fases do jogo. Temos certeza que ele vai nos ajudar.”

Após participar de sua primeira atividade com os novos colegas no centro de treinamentos do Parque Gigante, no estádio Beira-Rio, o atleta paraense de 24 anos concedeu entrevista coletiva: “Eu não poderia ter chegado em melhor hora, com uma semana decisiva de Grenal e Copa do Brasil. Estou arrepiado por vestir a camisa [número 22] do Inter”.

Rossi, que iniciou a carreira profissional em 2013 na Ponte Preta-SP, acumula passagens também pelo Mogi Mirim-SP, Paraná-PR, Operário-PR, São Bento-SP, Goiás-GO e Chapecoense-SC. Em 2017, atuou no Shenzhen (China) e garante que está bem no aspecto físico.

“Eu fiz uma pré-temporada de dois meses na China e estou com ritmo de jogo porque disputamos um torneio. Foi uma experiência boa que tive por lá. O meu forte é pela direita, dando assistência para o centroavante. Espero encher o Leandro Damião, o Roger, o Nico López, ou seja quem for, com gols. Estou ansioso por estrear e já quero estar à disposição para o Grenal. Não gosto de perder.”

Fabiano

Nessa segunda-feira, o Colorado também anunciou a contratação do lateral-direito Fabiano, 26 anos. O atleta catarinense foi aprovado em todos exames médicos realizados e chega por empréstimo do Palmeiras até o fim do ano.

Ele começou a carreira no São Luiz de Ijuí-RS e foi negociado em 2009 com a Chapecoense, onde permaneceu por seis temporadas. Em 2015 foi negociado com o Cruzeiro e no ano seguinte seguiu para o Alviverde, pelo qual marcou disputou a Copa Libertadores e marcou o gol que sacramentou o título de campeão brasileiro para o clube.

