Um líder de seita que prendia escravas sexuais é detido no México

Autoridades mexicanas prenderam no domingo (25) o líder de uma seita obscura que fazia mulheres de escravas sexuais e marcavam as vítmas como gado. O americano Keith Raniere foi deportado aos Estados Unidos após detenção em um condomínio de luxo nos arredores da cidade de Puerto Vallarta, no estado de Jalisco. Ele estava à frente da Nxivm (pronuncia-se néxium), organização supostamente de autoajuda que era mirada pelas autoridades americanadas devido a práticas ilegais de tráfico de escravos e associação criminosa para trabalhos forçados.

Em outubro passado, o jornal “The New York Times” revelou que o grupo fazia de vítimas mulheres que eram estupradas e marcadas com as iniciais de Keith Raniere na região pubiana, conhecido pelos seguidores como Vanguard, com uma espécie de caneta cauterizadora.

O líder estava morando em um dos prédios dessa comunidade, cujo aluguel semanal chegava até US$ 10 mil, segundo o jornal “The Washington Post”. Ele vivia com várias mulheres, de acordo com procuradores federais dos EUA. Espera-se que ele compareça a um tribunal no Texas, e agora ele pode enfrenta pena mínima de 15 anos de prisão.

“Raniere criou uma sociedade secreta de mulheres com as quais teve sexo e foram marcadas com suas iniciais e forçadas sob ameaça a fornecer informações pessoais”, explica o documento do procurador do distrito leste de Nova York, Richard P. Donoghue, do Departamento de Justiça.

Suposto grupo de autoajuda

Desde 2003, Raniere liderava a Nxium. A organização prometia apresentar “uma nova compreensão ética” aos fiéis, com uma mistura de ideias do movimento Nova Era com aspectos da filosofia da autodeterminação desenvolvida pelo objetivismo da escritora russo-americana Ayn Randian. No entanto, de acordo com autoridades americanas, Raniere usava sua posição de poder para prender mulheres em uma relação abusiva de escravidão.

“Raniere mostrou um asqueroso abuso de poder em seus esforços para denegrir e manipulas mulheres que considerava suas escravas sexuais”, afirmou William Sweeney, que dirige a investigação do FBI sobre o caso.

Segundo documentos judiciais, as vítimas do líder eram coagidas a fazer sexo com ele em devoção ou medo de expulsão pública. “Raniere mantinha um grupo rotativo de 15 a 20 mulheres com as quais mantinha relações sexuais”, dizem os documentos. “Essas mulheres não tinham permissão para ter relações sexuais com ninguém além de Raniere ou discutir com outros suas relações com Raniere.

Elas também passavam por aulas nas quais eram ensinadas sobre a necessidade de o homem ter múltiplas parceiras sexuais, enquanto as mulheres deveriam ser monôgamas.

Criada em 2003, a Nxivm foi fundada por Raniere como filial de sua empresa Executive Success Programs, de 1998. De acordo com as autoridades, a organização atuava em segredo, e seus membros precisavam firmar acordos de confidencialidade para não revelar assuntos da seita.

“A Nxium mantém características de um esquema de propaganda em vários níveis, conhecido comumente como esquema de pirâmide, no qual os membros são recrutados com a promessa de pagamentos ou serviços por trazer outros para o esquema”, explica a acusação contra Raniere.

“O currículo da Nxivum ensinava que mulheres têm uma fraqueza inerente incluindo naturezas ‘superemocionais’, uma incapacidade de manter promessas e desempenhar o papel de vítima.”

