Um líquido e um chocolate encontrados pela polícia em uma casa podem ter matado uma mulher, as duas filhas e o cachorro da família

A Polícia Civil da Bahia investiga se um líquido e um chocolate podem ter provocado a morte de uma mulher e duas filhas, na cidade de Maragogipe, na região do Recôncavo. As meninas tinham 2 e 5 anos. O cachorro de estimação da família também morreu.

De acordo com informações preliminares, as vítimas morreram após se sentirem mal. Os sintomas eram parecidos, em dias diferentes dentro de uma quinzena.

Os dois materiais apreendidos foram encaminhados para perícia, no DPT (Departamento de Polícia Técnica), em Santo Amaro, na mesma região do Estado. O exame deve ficar pronto nos próximos dias, assim como o laudo cadavérico das vítimas.

O delegado Marcos Veloso, titular da cidade de Maragogipe, antecipou à imprensa que a suspeita é de que mãe e filhas tenham sido envenenadas.

“Tudo indica que o animal encontrado morto junto com os donos também deve ter consumido alguma espécie de veneno fatal”, detalhou. “Eu também não quero colocar aqui, nesse momento, os possíveis suspeitos, mas já temos duas linhas de investigação.”

O único sobrevivente é o marido da vítima e pai das crianças, identificado como Jeferson Brandão, que após o incidente deixou a residência, localizada no distrito de Nagé. Ele foi ouvido na quarta-feira e, demonstrando estar profundamente abalado, negou qualquer envolvimento nas mortes.

“Ele nos relatou que vivia muito bem com a família, com as crianças. Contou, inclusive, que se converteu a uma religião evangélica há pouco tempo e que não tem nenhum envolvimento com esses crimes”, acrescentou o delegado responsável pelo caso.

Mortes

De acordo com a polícia, a primeira vítima foi Greicy Kelly Santos da Conceição, 5 anos. Ela passou mal no dia 30 de julho e chegou a ser levada para o um hospital na cidade de São Félix, ao lado de Maragogipe, onde acabou falecendo.

Em seguida, no dia 6 deste mês, a irmã dela, Ruth Santos da Conceição, 2 anos, também passou mal. Na segunda-feira seguinte, foi a vez de a mãe das meninas, Adriane Ribeiro Santana Santos, sofrer um mal-estar. As duas foram levadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Maragogipe e também não resistiram.

Conforme os dois médicos que atenderam a família, as vítimas salivavam muito e apresentavam um quadro de hiperglicemia (excesso de açúcar no sangue) quando chegaram às unidades de saúde. Todos os três casos ocorreram em segundas-feiras seguidas.

Adriane Ribeiro foi sepultada na tarde da terça-feira, no povoado de Nagé. Durante a cerimônia, o marido dela passou mal, foi socorrido e levado para uma unidade de pronto-atendimento de Maragogipe, sendo liberado em seguida.

Tranquilidade

Vizinhos contaram a imprensa local que nunca testemunharam brigas na família. A irmã de Jeferson, Josiana Brandão, defende. “São pessoas que nós amávamos”, frisou. “Então, está doendo não só no coração dele, que é esposo e pai, mas também em nós. O Deus que nós servimos não vai deixar ninguém com dúvida. Tudo vai ser esclarecido.”

