Um maestro espanhol é a atração deste sábado em mais um concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre

Dando continuidade aos concertos de sua série “Pablo Komlós”, na tarde deste sábado a Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) traz mais uma presença internacional. O convidado da vez é o espanhol Rubén Gimeno, maestro titular da Orquestra Sinfônica de Vallès, da cidade de Sabadell, no país ibérico. Ele regerá a apresentação, que tem início marcado para as 17h.

Natural de Valência, Gimeno tem 47 anos e uma bagagem profissional que inclui trabalhos com orquestras da Espanha e também da Colômbia, Estados Unidos, Suécia e Japão. Já os solos serão interpretados por Luis Afonso Montanha, primeiro-clarinetista da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo.

A apresentação tem início com “Prélude à L’après-midi d’un Faune”, do francês Claude Debussy (1862-1918), cuja inspiração surge a partir da poesia de Mallarmé, definido no texto da Ospa como “uma joia musical de trajetória particularmente singular”. A obra, estreada em 1894, foi entusiasticamente recebida e, fato raro em ocasiões como essa, teve que ser bisado.

Desde então, essa composição tem recebido atenção especial de intérpretes e compositores, como realização musical que, no dizer apropriado de Pierre Boulez, “contém um potencial de juventude que é um desafio ao desgaste e à decadência”.

Na sequência é executada a peça “Chôro para Clarinete e Orquestra”, do compositor paulista Camargo Guarnieri (1907-1993), reconhecido no cenário musical por seu interesse pelos aspectos nacionalistas na composição. No Brasil, no decorrer da primeira metade do século 20, a produção musical encontrava-se em processo de consolidação, destacando-se a atuação de músicos que enfatizavam, em suas obras, elementos diretamente ligados à cultura brasileira.

O programa tem desfecho com “Sinfonia Nº1, Op.39”, uma das marcas registradas do finlandês Jean Sibelius (1865-1957). A obra traz uma atmosfera mística, com contrastes súbitos de interseções calmas e inesperadas. A peça é seguida por momentos de extremo vigor e uma paleta orquestral ímpar.

Serviço

O concerto será apresentado na Casa da Ospa, localizada no Caff (Centro Administrativo Fernando Ferrari) – avenida Borges de Medeiros nº 1.501, bairro Praia de Belas. Os ingressos custam R$ 80 (camarote), R$ 40 (plateia), R$ 30 (mezaninos e balcões) e R$ 10 (estudantes), mais taxa de conveniência, com desconto de 50% para estudantes, seniores e titulares da Identidade Jovem.

Titulares dos cartões Zaffari Bourbon, Panvel e Banrisul têm 20% de desconto. O valor pode ser pago pela internet, ou na bilheteria do Teatro do Bourbon Country (junto ao shopping center Iguatemi, na Zona Norte de Porto Alegre).

Para operações com cartão, são aceitos Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, Vale Cultura Ticket, American. Já a venda física é feita na própria Casa da Ospa, no dia do evento, das 14h às 17h. Mais informações podem ser obtidas no site da Ospa ou então pelo telefone (51) 3222-7387.

(Marcello Campos)

