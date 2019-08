Um maestro polonês e um pianista gaúcho radicado na Alemanha são os convidados da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre neste sábado

Em mais um concerto da “Série Pablo Komlós”, a Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) se apresenta neste sábado com o renomado maestro polonês Tadeusz Wojciechowski e solos do pianista gaúcho Rafael Costa de Souza, radicado na Alemanha.

O evento está marcado para as 17h no Centro Administrativo Fernando Ferrari (avenida Borges de Medeiros nº 1.501, bairro Praia de Belas) e os ingressos estão à venda na internet, no próprio local ou na bilheteria do Teatro do Bourbon Country. Mais informações no site www.ospa.org.br. ou pelo telefone (51) 3222-7387.

No programa do espetáculo, composições do húngaro Bela Bartók (1881-1945) e do russo Dmitri Shostakovich (1906-1975). Do primeiro, será interpretado o “Concerto para Orquestra”, ao passo que do segundo foi selecionado o “Concerto para Piano Nº2, Opus 102”.

Regente

Maestro e violoncelista, Tadeusz Wojciechowski estudou na Academia de Música de Varsóvia (Polônia) e aperfeiçoou as habilidades no Conservatório Nacional de Paris (França). Detentor de diversos prêmios como maestro e instrumentista, atuou em casas de ópera de prestígio por todo o mundo, incluindo a Metropolitan Opera, em Nova York (EUA), e os teatros La Fenice de Veneza e Carlo Felice em Gênova (ambos na Itália), além da Royal Opera de Estocolmo (Suécia), Oslo (Noruega) e Copenhague (Dinamarca).

Solista

O pianista gaúcho Rafael Costa de Souza iniciou seus estudos no instrumento com Cynthia Geyer, sendo posteriormente orientado por Ney Fialkow no curso de bacharelado em música da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). Aperfeiçoou-se em festivais de música no Brasil e vive desde 2006 na Alemanha, frequentando instituições como a Escola Superior de Música Franz Liszt e a Universidade de Stuttgart.

(Marcello Campos)